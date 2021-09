Gratte-ciel est un récit choral, porté par une jeunesse algéroise sous les balles. A partir du "plan Obus", un projet d'urbanisme fantasmé par Le Corbusier dès 1931, se déploie une traversée de l'histoire de l'Algérie contemporaine à plusieurs voix. Alger, ville-fantôme de la colonisation sous couvert d'utopie. Alger, tremplin d'un rêve d'émancipation. Alger, support de mémoires, entre courses-poursuites et guerres de libération. "Dans ce livre, je me saisis d'une mémoire qu'on ne m'a pas transmise. J'ai cherché à traduire la violence et à la fois la beauté avec lesquelles toutes ces histoires me sont ensuite parvenues."