"Ce livre est l'histoire d'un homme qui se libère de son père, de sa mère, de son milieu, un des grands livres de la rentrée". Frédéric Beigbeder, Le Masque et la Plume Dans cette confession d'un enfant du XXe siècle, entre l'épreuve de la violence et la découverte du courage, Raphaël Enthoven raconte la jeunesse, les amours, les combats, la liberté conquise. Et ressuscite un monde perdu. Raphaël Enthoven enseigne la philosophie. Le Temps gagné est son premier roman. Préface inédite