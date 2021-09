Parler comme tu respires

Je ne suis pas la fille dont mes parents rêvaient. J'ai 15 ans et je suis bègue. Les mots restent coincés à l'intérieur de moi. Impossible de parler, comme toi, comme vous. Et pourtant, j'en ai des choses à dire, comme toi, comme vous. J'ai 15 ans et je ne veux plus être réduite à mes silences. C'est avec mes mains que je vais m'exprimer. Tailler la pierre, la graver, la sculpter. Ce sera ça mon métier.