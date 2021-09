Inspirée par la découverte en juillet 2015 d'un fragment d'aile d'avion sur la côte Est de l'île de La Réunion, Joëlle Ecormier, romancière et autrice de littérature jeunesse, signe un roman profondément humain et délicat sur la perte, le mensonge et notre vulnérabilité face à l'existence. Extrait : " Les yeux noirs de Kô ne quittent presque jamais l'Indien. Même hors de sa vue, la nuit pendant son sommeil, quelque chose en lui guette les flots. " Ne tourne jamais le dos à l'Océan ou il te prendra au moment où tu t'y attends le moins. " Son père, qui lui avait donné ce conseil, s'était pourtant fait prendre. Kô se souvient que c'était un vendredi. Le jour de l'effondrement de l'univers, l'arrêt de la danse des étoiles et du mouvement de toutes choses."