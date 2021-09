Agatha Raisin enquête Tome 29 : Sonnent les cloches !

Thirk Magna, village idyllique des Cotswolds, est réputé pour son église médiévale et son ensemble de cloches qui font la fierté de la communauté. Alors que le groupe de carillonneurs se prépare à la visite du bel évêque Peter Salver Hinkley, tout le village est en effervescence. Agatha Raisin en profite pour persuader un des sonneurs de cloches de l'embaucher afin d'enquêter sur l'ex-fiancée de Peter : Jennifer Toynboy, héritière locale, disparue depuis des années sans qu'on ait retrouvé son corps. Mais voilà que les cadavres commencent à pleuvoir : un policier municipal est découvert au fond de la crypte, une sonneuse de cloche est assassinée près de l'église, et le journaliste Terry Fletcher est retrouvé mort dans le salon d'Agatha, avec qui il a entretenu une brève liaison. Pourquoi cette longue série de meurtres inexpliqués ? Et si tout était lié à la visite de l'évêque ?