De la magie, des sorcières, un choc fantasy de sorcellerie et d'amour interdit signé par l'incroyable et talentueuse Shelby Mahurin. Serpent & Dove est le 1er tome d'une trilogie qui va vous envouter ! Il y a deux ans, Louise a fui son clan et s'est réfugiée dans la ville de Césarine où les sorcières comme elle sont craintes, chassées et brûlées. La jeune femme a renoncé à la magie et vit désormais de petits larcins. Alors qu'elle prépare le vol d'une bague magique très rare, les évènements vont s'enchaîner pour tout faire basculer dans le chaos. De son côté, Reid, un Chasseur assermenté par l'Eglise, vit sa vie selon un seul principe : ne pas laisser une seule sorcière en vie. Son chemin n'aurait jamais dû croiser celui de Louise, mais un concours de circonstances va les rapprocher malgré eux et les contraindre à une union impossible et inattendue : le saint mariage. La guerre entre les sorcières et l'Eglise est ancienne et les dangereux ennemis de Louise représentent une terrible menace. Partagée entre ses sentiments croissants et sa nature, la jeune femme va devoir faire un choix entre le coeur et la raison.