Détective Popotin mène l'enquête... Troll Gentleman, grand amateur de thé et de patates douces, le détective Popotin n'a pas son pareil pour résoudre les énigmes les plus difficiles grâce à son flair légendaire ! Accompagné de son fidèle chien Biscotte, il est chargé d'une affaire dans laquelle il doit démasquer le voleur de bonbons... et il a besoin de vous ! Aidez le détective Popotin à trouver le coupable dans ce livre-jeu hilarant !