Inspiré par le classique de Cervantès, Sam DuChamp, modeste auteur de romans d'espionnage, crée Quichotte, un représentant de commerce à l'esprit nébuleux et raffiné, obsédé par la télévision, qui tombe éperdument amoureux de Miss Salma R, reine du petit écran. Flanqué de son fils (imaginaire) Sancho, Quichotte s'embarque dans une aventure picaresque à travers les Etats-Unis pour se montrer digne de sa dulcinée, bravant galamment les obstacles tragicomiques de l'ère du `Tout-Peut-Arriver, cependant que son créateur, en pleine crise existentielle, affronte ses propres démons. A la manière d'un Cervantès qui fit avec Don Quichotte la satire de la culture de son temps, Salman Rushdie, en prodigieux conteur, entraîne le lecteur dans un road trip échevelé à travers un pays au bord de l'effondrement moral et spirituel. Les vies de DuChamp et de Quichotte s'entremêlent dans une quête amoureuse profondément humaine et esquissent pour notre plus grand amusement le tableau d'une époque qui n'a de cesse de brouiller les frontières entre réalité et fiction. Exubérant, drolatique et terriblement lucide, Quichotte est une bombe littéraire sur fond d'apocalypse.