BTS les icônes de la K-Pop. Une biographie non-officielle, Edition revue et augmentée

Vous croyez tout savoir sur BTS ? Retrouvez les rois de la K-pop dans leur première biographie non-officielle ! Ventes record, multiples récompenses et tournées mondiales à guichets fermés... BTS est le groupe à ne pas manquer ! Plongez-vous dans leurs parcours et leur univers unique à travers un ouvrage agrémenté de photos exceptionnelles et d'anecdotes croustillantes. Découvrez tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V et Jungkook, leurs aventures, leurs déboires et leurs exploits. Explorez les meilleures Bangtan Bombs, décryptez leurs chorégraphies et leur musique, et apprenez tout sur les coulisses de leurs vies pour devenir incollable sur vos idoles. BTS : Les Icônes de la K-pop vous entraînera dans l'incroyable aventure des Bangtan Boys : de leurs premiers pas sur scène à leur ascension vers la gloire ! Un guide indispensable pour les ARMY !