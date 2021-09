Le sommet des dieux Tome 1

Quand les hommes font face à la nature, c'est d'abord eux qu'ils affrontent ! À travers le regard et les souvenirs du héros-photographe Fukamachi Makoto, le lecteur pénètre dans un monde à part où cohabitent la dure loi de la montagne et la folle passion des hommes. Entre poésie, action et suspense, ce manga nous emmène très loin au coeur de l'Himalaya...