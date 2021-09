La passion selon Saint Etienne

Ce récit nous emmène dans les entrailles du stade Geoffroy-Guichard, dans ce "Chaudron" où il fait bon être Vert. Supporter de l'AS Saint-Etienne depuis son plus jeune âge, le narrateur mêle et démêle deux vies en une : celle d'un homme qui s'accomplit avec le temps et celle d'un supporter de football qui rugit au vent. Dans le dédale de sa vie de supporter - quelquefois triste mais le plus souvent drôle -, Christophe Verneyre nous raconte comment "cette passion a fait de lui un homme sans raison". Sans tomber dans un fanatisme béat, ce texte atteste que l'on peut aimer un club et les joueurs qui s'y succèdent tout en gardant une certaine distance avec le football. Et c'est avec un talent certain que Verneyre nous invite à ses côtés dans toutes les tribunes des stades de l'Hexagone. En supporter épris des Verts.