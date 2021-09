Mission océan

Pollution, braconnage, surpêche... L'océan est en danger ! Pourquoi l'océan est-il indispensable à la vie sur la planète ? Quelles sont les espèces menacées ? Et comment les sauver ? On peut tous protéger les merveilles du monde marin grâce à des gestes simples : ramasser les déchets sur les plages, refuser les pailles en plastique, observer et comprendre notre environnement. Découvre dans ce livre tout ce que tu peux faire pour préserver les océans... et passe à l'action.