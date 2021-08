Le serment du dernier messager

Yélif, jeune chirurgien, découvre des pratiques pour le moins inquiétantes au sein de l'hôpital où il exerce. De fil en aiguille, il met la lumière sur une sombre manipulation mêlant firmes pharmaceutiques et compagnies d'assurance. Il est aidé dans son enquête par Ali, un vieux médecin au regard mêlé de cynisme et de dérision, et par Azel, une consoeur, qui croise sa route et bouleverse sa vie. Transhumanisme effréné, médecine sous influence mais aussi quête personnelle et questions existentielles sont les thématiques qui traversent cette dystopie et nous plongent dans les enjeux d'une société se transformant à vive allure et ayant fait le choix de la technicité au détriment de l'humain. Un conte du futur pour nous éclairer sur les anomalies du présent.