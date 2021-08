Cette morsure trop vive

De retour des champs, Soul trébuche sur un orteil qui dévoile le corps d'une jeune femme décédée. Innocent, l'ancien militaire, est placé en garde à vue. Ce héros de guerre, admiré de son frère et idolâtré par sa mère qui nourrit des rêves écrasants pour ses enfants, est relégué au rang de meurtrier. Soul crie sa douleur et son désespoir de se retrouver à tort en prison pendant qu'une affaire tentaculaire se tisse autour de ce meurtre. Lorsque le juge d'instruction intervient, celui-ci révèle une brigade de gendarmerie qui surmonte l'ennui à Mayotte, par un trafic crapuleux. Ce trafic qui compromet les plus hauts gradés parisiens, arrache la langue des indiscrets, brise le coeur des innocents et scelle les destins frappés du soleil.