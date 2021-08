Dessine-moi un loup

1921. La Grande Guerre passée, l'Alsace panse ses plaies. Jules Meyer, qui avait croisé Sherlock Holmes en 1909 (voir Sherlock Holmes et le mystère du Haut - Koenigsbourg), et qui avait résolu son premier crime en 1918 (voir Quinze jours en rouge) vit désormais avec Violette, qui lui a donné un fils. Il a créé sa propre agence de détective et arrondit ses fin de mois en corrigeant les articles du journal régional. L'ex - commissaire Winckler l'appelle depuis sa retraite de Munster où de curieuses affaires se trament. En effet, un loup (on les croyait disparus à jamais) tue dans la vallée, tandis que de mystérieux voleurs y agissent sans avoir besoin d'ouvrir les portes... Toute la sagacité de Jules va se révéler nécessaire pour résoudre ces énigmes. Entre Strasbourg et la Grande vallée, le jeune détective fera appel à toutes ses ressources et mobilisera ses amis. Au rang desquels se trouve un jeune militaire français, venu apprendre à piloter un avion à l'aérodrome du Polygone. Un ami brillant, jeune aristocrate français séduisant et fantasque, qui semble n'avoir peur de rien et ne pense qu'à voler. Un certain Antoine de Saint-Exupéry...