Mauvaise graine

" L'auteur nous entraîne avec jubilation dans un roman entre Kill Bill et Bridget Jones. " FEMME ACTUELLE Julie est une célibataire sans histoires, une institutrice à la vie tranquille, enfin, presque ! Elle adore s'amuser, boire plus que de raison, mais pas au point d'oublier ce qu'elle fait. Aussi, quand elle se découvre enceinte, elle est bien la première surprise... Julie décide alors de remuer ciel et terre pour comprendre ce qui lui est arrivé, non sans quelques dommages collatéraux... Dans ce thriller féministe avant l'heure, au rythme trépidant, on navigue avec délectation entre scènes de bagarre, angoisse et drôlerie. Né en 1971, Nicolas Jaillet a été comédien et musicien. Il est l'auteur d'une dizaine de romans, dont Sansalina (Folio Policier). Il aime explorer les frontières des genres, de la comédie au western, en passant par le polar.