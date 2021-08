"A déambuler quotidiennement avec ma chapka et mon sceptre, je deviendrai bientôt l'original de Malakoff, celui dont on prend soin de préciser qu'il n'est pas méchant. D'ici quelques semaines, Les riverains se mettront à colporter de petites rumeurs à mon sujet : parait qu'il vit dans les combles du centre d'art, parait qu'il s'imagine en Russie, parait qu'il se prend pour un personnage de roman." En résidence de création à Malakoff, Gregory Buchert mène l'enquête sur Les possibles origines russes de sa ville d'accueil tout en essayant de rencontrer Sam Szafran, figure locale et pastelliste virtuose dont il vénérait les oeuvres étant plus jeune. Mais à mesure qu'il s'imprègne des lieux et rédige son journal de bord, l'auteur voit sa personnalité se scinder, l'obligeant à composer avec les errements de son double, tandis que réaffleurent certaines meurtrissures de l'enfance.