1901. Afrique du Sud. Une guerre sans merci oppose l'armée britannique et les premiers colons. Sarah van der Watt et son fils sont emmenés de force dans un camp de détention. La dernière chose que voit Sarah, tandis que les soldats anglais mettent le feu à leur ferme, est sa précieuse bibliothèque réduite en cendres. A leur arrivée au camp, le commandant se veut rassurant. C'est pour leur sécurité que les habitants ont été regroupés, on leur assure que " tout ira bien ". Dans les faits, c'est la naissance du premier camp de concentration de l'histoire... 2010. Willem, 16 ans, ne veut qu'une chose dans la vie, rester seul avec ses livres et son chien, et demande qu'on lui fiche la paix. Inquiets pour lui, sa mère et son beau-père l'envoient au camp "Aube Nouvelle", où on accueille des garçons pour en faire des hommes. Virils. Ici, lui assure-t-on, "tout ira bien". Ce qui lie ces deux drames ? Il faudra se plonger dans ces pages bouleversantes, vibrantes de colère et d'espoir, pour le découvrir. Tout ira bien, dont le Guardian a loué "la sagesse et l'infinie poésie", célèbre les forces de ténacité et de résilience de l'esprit humain, dans un monde où l'histoire se répète, le plus souvent pour le pire.