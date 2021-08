Le corps d'origine

Connaît-on jamais le vrai visage d'un homme public ? Défenseur de l'ordre et de la tradition, gestionnaire sourcilleux, époux vertueux, chef de famille exemplaire, catholique de stricte obédience, le Premier ministre Guillaume Roussel, 58 ans, est le grand favori des sondages pour la prochaine élection présidentielle. Jusqu'à ce qu'un site d'investigation révèle la lettre posthume d'un prostitué marocain assassiné où apparaît son nom... Convaincu de la protection que lui confèrent l'inspection des Finances, son "corps d'origine", et le fait de détenir sur les autres des secrets équivalents, Roussel est cerné peu à peu par le scandale. Impuissant à se défendre contre ce qu'il dénonce comme une calomnie, discrédité par les révélations qui s'accumulent, pris dans un engrenage apparemment sans issue, il se trouve de plus en plus isolé, à la merci de menaces judiciaires qui achèveraient de ruiner sa réputation et ses chances d'accéder à la fonction suprême. Seul un coup de théâtre pourrait lui permettre de se sortir d'affaire...