L'école emportée Tome 1

Le retour du maître de l'horreur ! Le manga le plus célèbre de Kazuo Umezz narre la disparition brutale d'une école primaire et de tous ses occupants, mystérieusement projetés dans un monde désertique, dépourvu de vie, où le sable dispute à un ciel aux brumes obscures les limites incertaines de l'horizon noir. Complètement dépassés par la situation, les adultes chargés de la protection des enfants vont se révéler incapables d'assurer leur rôle. Certains laisseront libre cours à leur folie naissante, d'autres préfèreront le suicide. C'est dans ce monde que les enfants, désemparés, à court de repères tant familiaux que géographiques, se devront à eux seuls de s'accorder l'espoir d'une survie improbable. Découvrez ce chef-d'oeuvre du manga dans une nouvelle édition en six tomes, qui vous permettra d'apprécier d'art d'Umezz dans toute sa splendeur.