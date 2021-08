Orochi Tome 1

Orochi est une mystérieuse jeune fille qui a des pouvoirs surnaturels et qui traverse les époques sans jamais vieillir. Cette nouvelle série du maître de l'horreur est composée d'histoires courtes où Orochi suit le destin tragique de divers personnages. Elle s'infiltre dans leur vie et se pose en observatrice, elle tente de les aider. Mais à chaque fois la cruauté de la vie prend le dessus et les histoires se terminent de manière tragique.