Dans ce recueil de trois histoires courtes reliées entre elles, Kazuo Umezu met en scène la terrifiante femme-serpent. Si cette créature imaginaire peuple la mythologie et les légendes folkloriques aux quatre coins du monde, la femme-serpent d'Umezu est une belle femme avide de vengeance, capable d'hypnotiser ses victimes et de manipuler son entourage. Publiées dans la revue pour filles Shôjo Friend entre 1965 et 1966, ces histoires a priori enfantines, proches du conte, surprennent par leurs scènes de violence soudaine et de cruauté. Dans cet incontournable classique d'Umezu, d'adorables fillettes sont plongées dans un décor fascinant de noirceur, et certaines images, qui ont probablement traumatisé plus d'une jeune lectrice à l'époque, resteront longtemps gravées dans les esprits.