Le pouvoir du chien

Montana, années 1920. Phil et George, deux frères que tout oppose, vivent et travaillent ensemble dans l'un des plus grands ranchs de l'Etat. Cow-boy charismatique et flamboyant, Phil est aussi brillant et dominateur. Ses manières rudes et brutales donnent le ton à la vie sur le domaine tandis que George, taiseux et maladroit, reste dans son ombre. Lorsque George épouse Rose, la veuve d'un docteur local, Phil est persuadé qu'elle manipule son frère pour son argent. Rose vient s'installer au ranch avec son fils, un garçon sensible et sujet de railleries. Phil décide alors de rendre leur vie insoutenable et multiplie humiliations et affronts sournois. Mais les plus faibles ne sont pas toujours ceux que l'on croit.