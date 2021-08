Voici Michel ! est la nouvelle création folle et absurde de Jean-Baptiste Drouot. Le créateur de Va chercher le pain nous offre une comédie désopilante sur la fascination parfois exagérée qu'ont les gens pour les vedettes et sur les situations qu'un mouvement de foule peut provoquer.

Un chien marche paisiblement dans la nature (un chien sur deux pattes et portant des vêtements, mais un chien quand même). Un autre chien (lui aussi vêtu et sur deux pattes) le remarque et s'exclame : " Mais je le connais, lui, c'est Michel ! " avant de le suivre. Plus la marche s'étend, plus Michel est reconnu et suivi par d'autres habitants du village.

Chacun est fasciné de voir Michel en personne et tente de lui poser quelques questions. Mais s'agit-il réellement de Michel ? C'est ce que l'on découvrira... ou... peut-être pas.

Voici Michel ! est la nouvelle création folle et absurde de Jean-Baptiste Drouot. Le créateur de Va chercher le pain nous offre une comédie désopilante sur la fascination parfois exagérée qu'ont les gens pour les vedettes et sur les situations qu'un mouvement de foule peut provoquer.