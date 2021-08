Uchronie(s) : New Harlem Tome 2 : Rétro-cognition

La suite de la grande sage uchronique de Corbeyran, ici épaulé par la redoutable efficacité de Tibery.

New Harlem : au sein de cette réalité où les noirs occupent tous les poste-clés de la société, reléguant les blancs dans des ghettos crasseux, les dons de prescience de Zack l'ont conduit à occuper une place de choix dans une multinationale pour laquelle il prédit l'avenir favorable ou non des paris financiers de ses employeurs. Enlevé par ses propres parents, qui l'avaient vendus au Magnat Tyrone Brown, et qui souhaitaient 20 ans après lui soutirer encore un peu plus d'argent, Zack va être accusé du meurtre de ce dernier. Et voir totalement s'effondrer les piliers de sa vie. Ainsi que les fondements de ses convictions les plus sûres. Car même ses plus vieux amis semblent prêts à le trahir. Simplement pour qu'il n'utilise plus une part insoupçonnée de son don de prescience. Une part qui pourrait bien causer la ruine de New Harlem...