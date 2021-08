À la fois roman historique et roman d'amour, La Rose et le Rosier pourrait passer, aux yeux du lecteur pressé, pour une plaisante ouvre « de genre ». Situé dans les paysages de l'Ardenne au temps où la Principauté de Liège vient d'être annexée par l'Empire Français, le récit alterne entre intrigues politiques du moment (les grandes puissances n'ont pas renoncé à faire payer leurs éternelles querelles aux petites cités !) et questionnements de toujours sur le bonheur et le malheur d'aimer (ainsi, deux enfants élevés comme frère et sour peuvent-ils devenir amants ?). Toutefois, c'est par la finesse de son écriture, la subtile incarnation de ses personnages attachants et l'évocation d'une nature au panthéisme vibrant que l'ouvre de Nelly Kristink rejoint le meilleur de celle d'une Marie Gevers.

Et si la Flandre de la Comtesse des digues se mue ici en Fagnes spadoises, un pareil Plaisir des Météores est au rendez-vous de ce beau roman d'apprentissage du dur métier d'homme.