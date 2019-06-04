Récompense la plus populaire, la plus médiatique et la plus convoitée de la rentrée littéraire, le Prix Goncourt rythme depuis plus d'un siècle la vie littéraire française en désignant un lauréat ou une lauréate, au début du mois de novembre. Pour l'éditeur du livre en question, l'annonce signifie la plupart du temps des ventes assez confortables à l'occasion des fêtes de fin d'année.

Le 21 décembre 1903, devant 3 journalistes, la première récompense de l'histoire du Prix Goncourt est décernée à John-Antoine Nau, pour Force ennemie (Éditions de la Plume). Le président de l'Académie, Joris-Karl Huysmans, avait laissé la caissière du restaurant annoncer le nom du lauréat, preuve que le prix, à sa création, ne déplaçait pas les foules...

Parmi les lauréats du Prix Goncourt, citons Louis Pergaud, Henri Barbusse, Marcel Proust, Maurice Genevoix, André Malraux, Elsa Triolet, Julien Gracq, Romain Gary, Edmonde Charles-Roux, Michel Tournier, Jacques Chessex, Marguerite Duras ou encore Marie NDiaye.

Photo : Leïla Slimani, Goncourt 2016, ActuaLitté, CC BY SA 2.0