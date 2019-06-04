Récompense la plus populaire, la plus médiatique et la plus convoitée de la rentrée littéraire, le Prix Goncourt rythme depuis plus d'un siècle la vie littéraire française en désignant un lauréat ou une lauréate, au début du mois de novembre. Pour l'éditeur du livre en question, l'annonce signifie la plupart du temps des ventes assez confortables à l'occasion des fêtes de fin d'année.
Le 21 décembre 1903, devant 3 journalistes, la première récompense de l'histoire du Prix Goncourt est décernée à John-Antoine Nau, pour Force ennemie (Éditions de la Plume). Le président de l'Académie, Joris-Karl Huysmans, avait laissé la caissière du restaurant annoncer le nom du lauréat, preuve que le prix, à sa création, ne déplaçait pas les foules...
Parmi les lauréats du Prix Goncourt, citons Louis Pergaud, Henri Barbusse, Marcel Proust, Maurice Genevoix, André Malraux, Elsa Triolet, Julien Gracq, Romain Gary, Edmonde Charles-Roux, Michel Tournier, Jacques Chessex, Marguerite Duras ou encore Marie NDiaye.
Photo : Leïla Slimani, Goncourt 2016, ActuaLitté, CC BY SA 2.0
Qui succédera à Kamel Daoud, lauréat 2024 avec son roman Houris (Gallimard) ? L’Académie Goncourt a dévoilé ce mercredi 3 septembre la première sélection de quinze titres en lice pour le plus prestigieux prix littéraire français, assorti d’un chèque symbolique de 10 €. Le nom du prochain lauréat sera proclamé le 4 novembre 2025, comme le veut la tradition, en direct du Restaurant Drouant à Paris.
03/09/2025 - 14:14
#PrixAutomne24 - Qui succédera à Jean-Baptiste Andrea et son roman Veiller sur elle (L'Iconoclaste) ? Les membres du jury ont révélé les quatre ouvrages finalistes, en direct de Bucarest. Le lauréat, qui recevra le traditionnel chèque de dix euros, sera annoncé le 4 novembre, en direct depuis le Restaurant Drouant à Paris cette fois, selon la tradition.
22/10/2024 - 12:00
#PrixAutomne24 - Qui prendra la relève de Jean-Baptiste Andrea et son roman Veiller sur elle (L'Iconoclaste) ? La première sélection de 16 titres pour le plus prestigieux des prix littéraires français, assorti d'un chèque symbolique de dix euros, a été dévoilée en septembre, avant une nouvelle liste de huit romans en ce 1er octobre. Le nom du prochain lauréat sera révélé le 4 novembre prochain, en direct du Restaurant Drouant à Paris, comme à l'accoutumée.
01/10/2024 - 15:03
#PrixAutomne24 - Qui prendra la relève de Jean-Baptiste Andrea et son roman Veiller sur elle (L'Iconoclaste) ? La première sélection de 16 titres pour le plus prestigieux des prix littéraires français, assorti d'un chèque symbolique de dix euros, vient d'être dévoilée. Le nom du prochain lauréat sera révélé le 4 novembre prochain, en direct du Restaurant Drouant à Paris, comme à l'accoutumée.
03/09/2024 - 14:06
#PrixAutomne23 - Le Prix Goncourt 2023 est attribué à Jean-Baptiste Andrea pour son ouvrage, Veiller sur elle, édité chez l'Iconoclaste, et remporte ainsi la plus convoitée des récompenses littéraires de chaque nouvelle rentrée. Il reçoit dix euros et un succès de vente minimum garanti. Un beau bonus, puisque son dernier ouvrage l'est déjà, avec 47.893 ex. vendus selon Edistat.
07/11/2023 - 12:49
#PrixAutomne23 - Qui succèdera à Brigitte Giraud et son ouvrage, Vivre vite, paru chez Flammarion ? Voici la première sélection de 16 titres de la plus convoitée des récompenses littéraires françaises, qui s'accompagne d'un chèque de dix euros, que peu de vainqueurs déposent à la banque, d'après nos informations... Le lauréat sera annoncé le 7 novembre prochain en direct du Restaurant Drouant à Paris.
05/09/2023 - 13:47
PrixAutomne22 - Brigitte Giraud est la lauréate du Prix Goncourt 2022 pour son texte, Vivre vite, paru chez Flammarion. Elle succède à Mohamed Mbougar Sarr et son ouvrage, La Plus Secrète Mémoire des hommes (Plus de 473.000 exemplaires écoulés selon Edistat), édité chez Philippe Rey/Jimsaan. Elle reçoit ainsi la plus convoitée des récompenses littéraires françaises qui s'accompagne d'un chèque de dix euros, que peu de vainqueurs déposent à la banque.
03/11/2022 - 12:54
PrixAutomne22 - Les douze membres de l'Académie Goncourt ont dévoilé leur dernière sélection, en direct du Liban, à l'occasion du Festival Beyrouth Livres. 4 titres de la rentrée littéraires sont encore en lice, avant l'annonce du lauréat le 3 novembre chez Drouant, à Paris.
25/10/2022 - 13:40
Il sera toujours proclamé ce 3 novembre, mais le prix Goncourt 2021 a bel et bien débuté par quelques taches peu reluisantes. La nouvelle sélection présentée ce jour ne lavera pas plus blanc. Et l’on passe de 15 romans à 9 ouvrages qui poursuivent leur lente marche vers la dotation de 10 €.
05/10/2021 - 13:48
La saison des prix littéraires de la rentrée est officiellement lancée avec une des récompenses les plus convoitées, le fameux Prix Goncourt. L'Académie, qui devrait se réunir d'une manière un peu plus sereine que l'année dernière, marquée par le Covid, a fait part de sa première sélection, avec Angot, Chalandon, Diop ou encore Jaenada.
07/09/2021 - 15:06
L’académie Goncourt vient de communiquer la liste des derniers auteurs en lice pour le prix 2019. La deuxième sélection présentée le 1er octobre avait maintenu Amélie Nothomb, et nous la retrouvons bel et bien pour la dernière ligne droite.
27/10/2019 - 12:13
Le centenaire du Goncourt de Marcel Proust ne pouvait se conclure sans une vente aux enchères. Elle se composera pour partie de la collection Alfred Cortot. La maison Christie’s présentera un lot de lettres, mais également de manuscrit de Marcel, lors d’une vente exceptionnelle. L’une d’entre elles, tout particulièrement, détaille la stratégie éditoriale qu’avait adoptée le romancier, en choisissant de financer son édition chez Grasset.
20/09/2019 - 12:00
L'annonce du lauréat du prix Goncourt, Pierre Lemaître pour Au revoir là-haut (Albin Michel, s'est accompagné d'une petite intervention du collectif féministe La Barbe. Une dizaine de militantes s'est temporairement introduit dans le restaurant Drouant, où siège et délibère la célèbre Académie Goncourt.
04/11/2013 - 18:30