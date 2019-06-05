Le Grand Prix du Roman de l'Académie française

Prix annuel, créé en 1914, le Grand Prix de l'Académie française vient récompenser l’auteur du roman que l’Académie a jugé le meilleur de l’année. Doté de 10.000 € depuis 2016, il est habituellement décerné à la fin du mois d'octobre, au cœur de la rentrée littéraire.
Parmi les lauréats de cette récompense particulièrement prisée, notons François Mauriac, Joseph Kessel, François Nourissier, Michel Tournier, Patrick Modiano, Paule Constant ou encore Anne Wiazemsky et Amélie Nothomb.
PrixAutomne22 - L'Académie française, a décerné, ce jeudi 27 octobre 2022 son Grand Prix du Roman, assorti d'une dotation d'un montant de 10.000 €, à Giuliano da Empoli, pour son premier roman, Le Mage du Kremlin, publié chez Gallimard.
27/10/2022 - 16:42