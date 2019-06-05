Inscription
Le Grand Prix du Roman de l'Académie française

Prix annuel, créé en 1914, le Grand Prix de l'Académie française vient récompenser l’auteur du roman que l’Académie a jugé le meilleur de l’année. Doté de 10.000 € depuis 2016, il est habituellement décerné à la fin du mois d'octobre, au cœur de la rentrée littéraire.

Parmi les lauréats de cette récompense particulièrement prisée, notons François Mauriac, Joseph Kessel, François Nourissier, Michel Tournier, Patrick Modiano, Paule Constant ou encore Anne Wiazemsky et Amélie Nothomb.

 
 
 

 

 

Miguel Bonnefoy Grand Prix du Roman de l’Académie française 2024

#PrixAutomne23 - Le Grand Prix du Roman de l’Académie française est décerné à Miguel Bonnefoy, pour Le Rêve du Jaguar, publié chez Rivages. Le lauréat remporte 10.000 €.

24/10/2024 - 15:38
Dominique Barbéris Grand Prix de l'Académie Française 2023

#PrixAutomne23 - Créé en 1914, le Grand Prix du Roman de l'Académie française est une des récompenses phares de la rentrée. Elle met à l'honneur l'ouvrage que l'Académie a jugé le meilleur dans l'année.

26/10/2023 - 16:46
Giuliano da Empoli, Grand Prix du Roman de l'Académie française 2022

PrixAutomne22 - L'Académie française, a décerné, ce jeudi 27 octobre 2022 son Grand Prix du Roman, assorti d'une dotation d'un montant de 10.000 €, à Giuliano da Empoli, pour son premier roman, Le Mage du Kremlin, publié chez Gallimard.

27/10/2022 - 16:42

