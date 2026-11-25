Le Prix Littéraire Gisèle Halimi, créé en 2023, récompense chaque année l’autrice ou l’auteur d’une œuvre de fiction publiée en langue française. Il est doté à hauteur de 3000 € et salue un texte qui valorise « la force et le courage des femmes, leur combat pour la liberté ».

Le Prix Littéraire Gisèle Halimi a été créé en 2023 par l’Association des Avocats Franco-Tunisiens afin de rendre hommage à la légendaire avocate franco-tunisienne qui était aussi une écrivaine engagée. Il est désormais organisé par une structure créée spécialement dans ce but, l’Association Prix Littéraire Gisèle Halimi, présidée par Me Samia Maktouf.

L’Association Prix Littéraire Gisèle Halimi rassemble des personnes issues du monde judiciaire, littéraire, des arts et de la société civile engagées ensemble pour conserver le témoignage et l’œuvre de Gisèle Halimi et de sensibiliser les jeunes générations à la valeur du combat pour le droit des femmes.

Depuis sa création, la récompense a notamment salué CécileTlili, Abnousse Shalmani, Nathacha Appanah et Rachida Brakni.