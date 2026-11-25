Le Prix Littéraire Gisèle Halimi, créé en 2023, récompense chaque année l’autrice ou l’auteur d’une œuvre de fiction publiée en langue française. Il est doté à hauteur de 3000 € et salue un texte qui valorise « la force et le courage des femmes, leur combat pour la liberté ».
Le Prix Littéraire Gisèle Halimi a été créé en 2023 par l’Association des Avocats Franco-Tunisiens afin de rendre hommage à la légendaire avocate franco-tunisienne qui était aussi une écrivaine engagée. Il est désormais organisé par une structure créée spécialement dans ce but, l’Association Prix Littéraire Gisèle Halimi, présidée par Me Samia Maktouf.
L’Association Prix Littéraire Gisèle Halimi rassemble des personnes issues du monde judiciaire, littéraire, des arts et de la société civile engagées ensemble pour conserver le témoignage et l’œuvre de Gisèle Halimi et de sensibiliser les jeunes générations à la valeur du combat pour le droit des femmes.
Depuis sa création, la récompense a notamment salué CécileTlili, Abnousse Shalmani, Nathacha Appanah et Rachida Brakni.
Le lundi 23 novembre, à Sciences Po Paris, l'autrice Rachida Brakni a reçu le Prix littéraire Gisèle Halimi 2026 pour son roman La part absente, paru aux éditions Stock en août dernier. L’ouvrage, qui évoque « la force et le courage des femmes, leur combat pour la liberté », vaut à son autrice une dotation de 3000 €.
25/11/2026 - 16:34
Créé en 2023 par Maître Samia Maktouf et l'Association des Avocats Franco-Tunisiens, le Prix Littéraire Gisèle Halimi récompense une œuvre de fiction en langue française qui met en valeur le combat des femmes pour leur liberté et l'égalité.
08/09/2026 - 16:40