Fondé en 2018, le Prix Littéraire des Musiciens s'est donné pour mission de récompenser et valoriser les livres « qui nourrissent la compréhension et l'amour de la musique classique ». Il salue chaque année un roman, un essai et un livre jeunesse, et dispose d'une distinction supplémentaire, remise par le public.
Créé par Alexandra Diaconu, directrice de Legato Agency, le Prix Littéraire des Musiciens est, chaque année, décerné par un jury composé de 8 personnalités de la vie littéraire, musicale et scientifique française.
Le jury du public réunit pour sa part des lectrices et lecteurs de toute la France ainsi que des lecteurs de la médiathèque de Sèvres.
Le Prix Littéraire des Musiciens est organisé par l'association Musiques en toutes lettres qui a pour mission de faciliter l'accès à la musique classique grâce aux livres et de rapprocher les artistes et le public.
Depuis sa création, le Prix Littéraire des Musiciens a notamment salué des ouvrages de Stéphanie Kalfon, Vincent Borel, Akira Mizubayashi, Claire Oppert, Federico Maria Sardelli ou encore Dominique Fernandez.
Le Prix Littéraire des Musiciens dévoile sa sélection 2026 : neuf ouvrages concourent dans les catégories Roman, Essai-Document et Jeunesse. Un quatrième prix sera décerné par le public. Les lauréats seront annoncés le 13 novembre au Pavillon de la Sirène, à Paris.
24/09/2026 - 17:27
Le Prix Littéraire des Musiciens, qui salue chaque année des ouvrages qui rendent la musique classique accessible, a dévoilé son palmarès pour l'année 2025. Quatre titres ont été distingués dans autant de catégories par le jury de professionnels.
12/12/2025 - 15:01
Le Prix Littéraire des Musiciens salue chaque année des ouvrages qui rendent la musique classique accessible et, dans la catégorie Jeunesse, qui ouvrent à l'écoute. La 17e édition s'annonce, avec 9 ouvrages, au total, sélectionnés dans les trois catégories couvertes par la récompense.
12/09/2025 - 09:14
L'écrivain japonais Akira Mizubayashi a réalisé un doublé à l'occasion du Prix Littéraire des Musiciens 2024, en remportant, avec Suite inoubliable (Gallimard), le Prix Roman et le Prix du Public. D'autres récompenses ont été décernées à l'occasion de cette 6e édition de la distinction.
16/12/2024 - 12:51
Le jury du Prix littéraire des Musiciens 2024 a dévoilé sa sélection de l’année. Le 5 décembre 2024, quatre ouvrages seront récompensés dans les catégories suivantes : roman, un essai, jeunesse, et un prix du public parmi. Entièrement dédié à la musique classique, ce prix entreprend de « partager avec le plus grand nombre l’expérience exaltante de la musique ».
07/10/2024 - 11:15
Le Prix Litteraire des Musiciens, organisé par l'association Musiques en toutes Lettres, souhaite faciliter, comme la structure qui le porte, l'accès à la musique classique grâce aux livres. La récompense a désormais son palmarès 2023...
15/12/2023 - 16:37
Le jury du Prix littéraire des Musiciens a annoncé les lauréats de sa 4e édition. Un prix roman, du public, essai, jeunesse et une mention spéciale. Le Prix littéraire des Musiciens « partage au plus grand nombre l'expérience exaltante de la musique classique », et ce « à travers les livres et les mots des écrivains qui peuvent faciliter l'accès à cet univers ».
08/12/2022 - 16:19
Placée sous le signe de l'accessibilité, la sélection du 4e Prix littéraire des Musiciens compte douze titres, répartis dans trois catégories : Roman, Essai et Jeunesse. Les ouvrages sélectionnés contribuent à une meilleure compréhension de l'univers de la musique classique et à sa découverte.
15/09/2022 - 16:31
Les quatre distinctions du Prix Littéraire des Musiciens 2021 seront décernées lundi 21 juin à 12h à l'Hôtel Bedford, à Paris. Cette remise de prix se fera en présence de David Dugaro, Directeur Général de Musicora, Jean-Luc Soulé, Président du Festival du Périgord Noir, de Véronique Iaciu, Directrice artistique du festival et de Geneviève Houzé, Directrice Générale du Groupe Sofim.
18/06/2021 - 15:51
La 2e édition du Prix Littéraire des Musiciens a trouvé ses lauréats, dans les catégories roman, essai et jeunesse. Cette dernière catégorie fait son entrée en 2019, en saluant Mozart vu par une ado de Tristan Pichard, publié par Poulpe Fictions.
02/12/2019 - 09:50
Pour sa 2e édition, le Prix Littéraire des Musiciens s'offre une nouvelle catégorie, consacrée à la littérature pour la jeunesse. Au total ce sont donc 12 ouvrages qui sont sélectionnés pour le prix, quatre par catégories. Des romans et des essais ont aussi été repérés par le jury de cette édition 2019.
08/10/2019 - 10:52
Pour sa première édition, le Prix Littéraire des Musiciens a retenu 8 titres qui traversent les époques et les styles et nous invitent à des rencontres exaltantes avec Mozart, Satie, Schubert, Chopin, Mahler ou encore Debussy. Cette récompense inédite salue des livres « qui nourrissent la compréhension et l'amour de la musique classique ».
11/09/2018 - 09:48
Le premier Prix Littéraire des Musiciens sera décerné à deux auteurs lauréats, pour un roman et un essai, le 23 novembre 2018 à la Philharmonie de Paris, en partenariat avec l'Association Française des Orchestres. Ce nouveau prix récompensera des livres « qui nourrissent la compréhension et l'amour de la musique classique ».
11/06/2018 - 16:02