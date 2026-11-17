Fondé en 2018, le Prix Littéraire des Musiciens s'est donné pour mission de récompenser et valoriser les livres « qui nourrissent la compréhension et l'amour de la musique classique ». Il salue chaque année un roman, un essai et un livre jeunesse, et dispose d'une distinction supplémentaire, remise par le public.

Créé par Alexandra Diaconu, directrice de Legato Agency, le Prix Littéraire des Musiciens est, chaque année, décerné par un jury composé de 8 personnalités de la vie littéraire, musicale et scientifique française.

Le jury du public réunit pour sa part des lectrices et lecteurs de toute la France ainsi que des lecteurs de la médiathèque de Sèvres.

Le Prix Littéraire des Musiciens est organisé par l'association Musiques en toutes lettres qui a pour mission de faciliter l'accès à la musique classique grâce aux livres et de rapprocher les artistes et le public.

Depuis sa création, le Prix Littéraire des Musiciens a notamment salué des ouvrages de Stéphanie Kalfon, Vincent Borel, Akira Mizubayashi, Claire Oppert, Federico Maria Sardelli ou encore Dominique Fernandez.