Festival bd BOUM 2026 : Blois célèbre la bande dessinée

Du 20 au 22 novembre 2026, le festival bd BOUM revient à Blois, dans le Loir-et-Cher, pour sa 43e édition. Trois journées consacrées au neuvième art, entre rencontres, expositions, ateliers, spectacles et remises de prix. Cette année, le duo Kerascoët préside la manifestation, tandis que le Kosovo occupe une place particulière dans la programmation.

Créé en 1984 à l’initiative de travailleurs sociaux, d’enseignants et de militants de l’éducation populaire, bd BOUM cultive depuis ses débuts une dimension artistique, pédagogique et citoyenne. Chaque année, le rendez-vous rassemble auteurs, illustrateurs, professionnels et lecteurs autour d’une programmation ouverte à toutes les générations. Une démarche prolongée tout au long de l’année par la Maison de la bd, inaugurée en 2015.

À l’honneur de cette édition, Kerascoët, nom d’artiste de Marie Pommepuy et Sébastien Cosset, lauréats du Grand BOUM – Ville de Blois 2025. Le duo signe notamment l’affiche du festival, inspirée de sa série Foudroyants, scénarisée par Mathieu Burniat. Une exposition à la Maison de la bd retracera également leur parcours, de la bande dessinée à l’illustration, en passant par l’animation.

Le Kosovo, pays invité, bénéficiera d’un éclairage particulier à travers une exposition réunissant cinq artistes, dont Gani Jakupi, Liza Dervishaj et Rina Krasniqi. Une table ronde explorera également l’émergence de cette création contemporaine, encore peu connue du public français.

Rencontres professionnelles, animations scolaires, projections et spectacles compléteront le programme. Plusieurs distinctions seront décernées le samedi 21 novembre, notamment le Grand BOUM – Ville de Blois, le prix Jacques-Lob et des récompenses attribuées par des jurys de jeunes lecteurs. Autant d'occasions de célébrer la diversité des écritures graphiques et de rappeler la place de la bande dessinée dans la transmission des histoires et des idées.

Informations pratiques : du 20 au 22 novembre 2026, à Blois (Loir-et-Cher). Programme complet.

Illustration : bd Boum