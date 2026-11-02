Salon d’automne L’Autre Livre 2026 : l’édition indépendante à l’honneur

Les 7 et 8 novembre 2026, le Salon international des éditeurs indépendants L’Autre Livre retrouve le Palais de la Femme, dans le 11e arrondissement de Paris. Deux journées consacrées à la diversité éditoriale, aux découvertes littéraires et aux rencontres entre auteurs, éditeurs et lecteurs. Un rendez-vous qui rappelle toute la richesse d’une création affranchie des grandes logiques commerciales.

Fondée en 2002, l’association L’Autre Livre rassemble près de 200 maisons d’édition françaises et étrangères autour d’une même ambition : défendre la liberté de publier et la bibliodiversité. Face à la concentration du secteur, elle soutient des structures qui cultivent leur singularité, explorent de nouvelles écritures et donnent leur chance à des voix moins visibles. Son engagement repose sur trois principes : résistance, liberté et diversité.

Romans, poésie, essais, littérature jeunesse, traductions ou ouvrages illustrés : le salon offre un aperçu de cette richesse. L’occasion, pour les visiteurs, de découvrir des catalogues méconnus, d’échanger directement avec les professionnels et de comprendre les choix qui façonnent leurs publications. Derrière chaque livre se dessine une aventure éditoriale, portée par des convictions, des sensibilités et une attention particulière aux textes.

Organisée deux fois par an, au printemps et à l’automne, la manifestation s’inscrit dans une démarche collective de soutien aux petites structures. L’association accompagne également ses adhérents lors d’autres événements littéraires, notamment à travers des espaces mutualisés, afin de renforcer leur visibilité auprès du public.

Au-delà des rencontres, L’Autre Livre défend une certaine conception de la littérature, où la pluralité des voix et la liberté des choix éditoriaux occupent une place centrale. Les 7 et 8 novembre, le Palais de la Femme deviendra ainsi une vitrine de cette édition indépendante, indispensable à la vitalité du paysage littéraire.

Informations pratiques : samedi 7 et dimanche 8 novembre 2026, Palais de la Femme, 94 rue de Charonne, Paris 11e.