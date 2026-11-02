Salon d’automne L’Autre Livre 2026 : l’édition indépendante à l’honneur

Les 7 et 8 novembre 2026, le Salon international des éditeurs indépendants L’Autre Livre retrouve le Palais de la Femme, dans le 11e arrondissement de Paris. Deux journées consacrées à la diversité éditoriale, aux découvertes littéraires et aux rencontres entre auteurs, éditeurs et lecteurs. Un rendez-vous qui rappelle toute la richesse d’une création affranchie des grandes logiques commerciales.
Fondée en 2002, l’association L’Autre Livre rassemble près de 200 maisons d’édition françaises et étrangères autour d’une même ambition : défendre la liberté de publier et la bibliodiversité. Face à la concentration du secteur, elle soutient des structures qui cultivent leur singularité, explorent de nouvelles écritures et donnent leur chance à des voix moins visibles. Son engagement repose sur trois principes : résistance, liberté et diversité.
Romans, poésie, essais, littérature jeunesse, traductions ou ouvrages illustrés : le salon offre un aperçu de cette richesse. L’occasion, pour les visiteurs, de découvrir des catalogues méconnus, d’échanger directement avec les professionnels et de comprendre les choix qui façonnent leurs publications. Derrière chaque livre se dessine une aventure éditoriale, portée par des convictions, des sensibilités et une attention particulière aux textes.
Organisée deux fois par an, au printemps et à l’automne, la manifestation s’inscrit dans une démarche collective de soutien aux petites structures. L’association accompagne également ses adhérents lors d’autres événements littéraires, notamment à travers des espaces mutualisés, afin de renforcer leur visibilité auprès du public.
Au-delà des rencontres, L’Autre Livre défend une certaine conception de la littérature, où la pluralité des voix et la liberté des choix éditoriaux occupent une place centrale. Les 7 et 8 novembre, le Palais de la Femme deviendra ainsi une vitrine de cette édition indépendante, indispensable à la vitalité du paysage littéraire.
Informations pratiques : samedi 7 et dimanche 8 novembre 2026, Palais de la Femme, 94 rue de Charonne, Paris 11e.
À l’approche du salon L’Autre Livre, qui se tiendra les 7 et 8 novembre, ActuaLitté donne la parole aux maisons d’édition indépendantes qui cultivent leur singularité et défendent une autre vision du livre. À travers une série de cartes blanches, chacune présente son histoire, ses engagements et les choix éditoriaux qui façonnent son catalogue. Parmi les exposants de cette édition, les éditions Chèvre-feuille étoilée se prêtent à l’exercice.
02/11/2026 - 15:17
À l’approche du salon L’Autre Livre, qui se tiendra les 7 et 8 novembre, ActuaLitté donne la parole aux maisons d’édition indépendantes qui cultivent leur singularité et défendent une autre vision du livre. À travers une série de cartes blanches, chacune présente son histoire, ses engagements et les choix éditoriaux qui façonnent son catalogue. Parmi les exposants de cette édition, Calliope Éditions se prête à l’exercice.
02/11/2026 - 12:06
À l’approche du salon L’Autre Livre, qui se tiendra les 7 et 8 novembre, ActuaLitté donne la parole aux maisons d’édition indépendantes qui cultivent leur singularité et défendent une autre vision du livre. À travers une série de cartes blanches, chacune présente son histoire, ses engagements et les choix éditoriaux qui façonnent son catalogue. Parmi les exposants de cette édition, les éditions d’Avallon se prêtent à l’exercice.
02/11/2026 - 08:30
À l’occasion du salon L’Autre Livre, organisé les 7 et 8 novembre, ActuaLitté met à l’honneur les maisons d’édition indépendantes et la diversité de leurs démarches éditoriales. Dans une série de cartes blanches, ces structures partagent leur parcours, leurs convictions et leur manière de défendre une littérature à l’écart des sentiers battus. Parmi les exposants de cette édition, L’Atelier de l’Agneau Éditeur prend la parole pour présenter son identité et ses engagements.
01/11/2026 - 14:52
À l’occasion du salon L’Autre Livre, organisé les 7 et 8 novembre, ActuaLitté poursuit sa série de cartes blanches consacrées aux maisons d’édition indépendantes. Un espace de parole où chacune présente ses engagements, ses choix éditoriaux et sa conception du métier. Fondé en 2018, Bruno Guattari Éditeur explore les frontières entre littérature, arts visuels et réflexion critique, à travers des publications qui privilégient la curiosité, l’expérimentation et le dialogue entre les disciplines.
30/10/2026 - 14:30
À l’occasion du salon L’Autre Livre, organisé les 7 et 8 novembre, ActuaLitté poursuit sa série de cartes blanches consacrées aux maisons d’édition indépendantes. Chacune y partage son parcours, ses convictions et sa manière de faire vivre la littérature. Fondée en 2000, Voix Tissées place la poésie au cœur de son engagement, à travers des recueils, des publications destinées à la jeunesse et des initiatives favorisant l’accès à l’écriture et à la lecture. Une démarche attentive à la diversité des voix et à la rencontre des publics.
29/10/2026 - 15:52
À l’occasion du salon L’Autre Livre, organisé les 7 et 8 novembre, ActuaLitté poursuit sa série de cartes blanches dédiées aux maisons d’édition indépendantes. Chacune y présente son histoire, ses engagements et les choix qui façonnent son catalogue. Avec Les Livres de Nina, Ioulia Hamamdjian et Emma Pauchont invitent les jeunes lecteurs à redécouvrir des contes traditionnels venus du monde entier, parfois oubliés ou inédits en français. Une aventure éditoriale où la richesse des illustrations accompagne la transmission des récits et l’ouverture à d’autres cultures.
28/10/2026 - 16:52