Livre numérique : six leviers pour mieux vendre, du fichier au lecteur

Mettre un ebook en vente ne suffit pas à le faire découvrir. Quels titres convertir, comment assurer leur qualité, choisir le bon prix et donner une seconde vie au fonds ? ActuaLitté et De Marque explorent en six articles, accompagnés de podcasts et d’un webinaire, les décisions qui comptent pour les éditeurs.

Sur une plateforme, un roman peut être disponible en quelques clics. Et demeurer invisible. Sans stocks ni retours, rien ne garantit la rencontre avec son public.

Le marché français en donne la mesure. Selon le Syndicat national de l’édition, les ventes numériques des éditeurs ont représenté 275,3 millions d’euros en 2025, soit 10 % de leurs ventes de livres. Mais les publications professionnelles et universitaires, dont les bases de données, dominent ce total. En littérature, le numérique ne pèse que 5,8 % des ventes des éditeurs. Pourtant, le baromètre SNE–Sofia–SGDL recense 14 millions de lecteurs d’ebooks en France en 2025. L’enjeu n’est donc pas seulement de publier : il faut être trouvé, choisi, puis lu.

Avec De Marque, distributeur de livres numériques, ActuaLitté propose de parcourir les six étapes de cette équation commerciale. Sans recette miracle : des questions précises et des choix à confronter aux résultats.

1. Numériser, oui. Mais quels livres ?

Convertir tout son catalogue paraît séduisant. Encore faut-il disposer des droits, d’un fichier source exploitable et d’un lectorat potentiel. Romance, polar, album illustré ou essai ne réclament pas les mêmes investissements. L’EPUB adaptable convient généralement aux textes continus ; la mise en page fixe répond à d’autres besoins. Priorité aux titres prometteurs, pas aux conversions à la chaîne.

2. La qualité d’un ebook se joue aussi après sa sortie

Coquille corrigée, sommaire réparé, couverture actualisée : un fichier demande un suivi. L’entrée en application des exigences européennes d’accessibilité, le 28 juin 2025, renforce encore cet impératif pour les publications concernées. Navigation, confort de lecture, filigrane ou DRM : protéger un fichier ne doit pas compliquer inutilement son usage.

3. Les métadonnées, ces détails qui changent la visibilité

Un livre existe, mais sa fiche l’égare : mauvaise catégorie, résumé trop vague, prix périmé, territoire absent. Derrière la vitrine des librairies numériques, la chaîne d’information peut multiplier les occasions de se perdre. De l’ISBN aux mots-clés, l’enquête suivra les données envoyées, reçues puis affichées, pour distinguer une anomalie vérifiable d’une simple intuition commerciale.

4. Prix des ebooks : le « moins 30 % » ne suffit pas

Fabrication, droits, commissions, concurrence et durée de vie de l’ouvrage compliquent la comparaison. En France, la loi du 26 mai 2011 encadre le prix public du livre numérique. Mais elle ne dicte pas le montant idéal. La tarification devient une hypothèse à éprouver : quelle marge, pour quel public, sur quel territoire et à quel moment ?

5. Réveiller les livres que la nouveauté a éclipsés

Un titre peut rester commercialisé longtemps sans retrouver l’attention. Précommande, promotion, offre groupée ou relance d’une série : l’animation du fonds exige une intention précise. Vendre davantage pendant trois jours ne signifie pas toujours gagner sur la durée. À mesurer ensuite : achats des tomes suivants, recettes nettes et éventuel déplacement des ventes.

6. Papier, ebook, audio : suivre les lecteurs, pas les frontières

Un même livre peut circuler entre librairie, liseuse et écouteurs. Le baromètre 2026 indique que 11 % des lecteurs ont utilisé les trois supports en 2025. Plutôt que d’opposer les formats, le dernier sujet interroge ce que leurs résultats révèlent : un public nouveau, un usage différent, une occasion de relancer l’œuvre ? Les chiffres éclairent l’analyse, sans remplacer le jugement éditorial.

Des articles à prolonger, une enquête à partager

Chaque thème donnera lieu à un podcast, pour confronter les méthodes aux réalités de la distribution. Un webinaire, « L’enquête sur vos ventes numériques : ce que vos métadonnées révèlent », examinera également les écarts entre les informations transmises par les éditeurs et celles visibles sur les plateformes, à partir d’un cas documenté.

Car la disponibilité ne fait pas le succès d’un livre. De sa fabrication à sa redécouverte, c’est la cohérence des décisions — et leur examen critique — qui permet de donner davantage de chances aux œuvres de rencontrer leurs lecteurs.

Laissez votre adresse électronique pour être averti de la mise en ligne des différents podcasts prévus sur ces thématiques et de réserver votre inscription au webinaire (gratuit) consacré aux métadonnées. Dossier ActuaLitté réalisé en partenariat avec De Marque.

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