Lire en Poche 2026 : Gradignan cultive sa soif d’idéal

Du 9 au 11 octobre, Lire en Poche revient à Gradignan pour une 22e édition placée sous le signe de la « Soif d’idéal », avec Mathias Malzieu comme parrain.

À Gradignan, Lire en Poche ouvre sa 22e édition sous le signe d’une question aussi simple qu’immense : que reste-t-il de l’idéal lorsque le réel paraît saturé d’images, de crises et de désillusions ? Du 9 au 11 octobre 2026, le salon bordelais place cette « Soif d’idéal » au cœur d’un programme où la fiction dialogue avec le monde contemporain, sans renoncer au plaisir du récit.

Parrain de cette édition, Mathias Malzieu incarne à lui seul ce goût du passage entre les formes. Romancier, musicien, scénariste et réalisateur, l’artiste de Dionysos retrouve Lire en Poche huit ans après sa précédente venue. Son univers, nourri de conte, de fantaisie et de mélancolie, résonne avec le thème choisi. Un grand entretien lui est consacré samedi 10 octobre, autour de cette manière singulière d’opposer l’imaginaire aux blessures du réel. Son dernier roman paru en poche, L’Homme qui écoutait battre le cœur des chats, traverse le deuil à hauteur de félins, avec l’émotion, l’humour et l’invention verbale qui caractérisent son écriture.

Autour de lui, l’affiche rassemble des voix très différentes. Michel Bussi, Sandrine Collette, Maylis de Kerangal, Adeline Dieudonné, Virginie Grimaldi, Philippe Besson, François Bégaudeau, Marion Brunet ou Laurent Gounelle côtoient des écrivains venus d’ailleurs : Joyce Maynard et Peter Heller pour les États-Unis, Paul Lynch pour l’Irlande, Jón Kalman Stefánsson et Sigríður Hagalín Björnsdóttir pour l’Islande, Víctor del Árbol pour l’Espagne ou encore Arttu Tuominen pour la Finlande. Cette présence internationale nourrit une programmation attentive aux fractures politiques, sociales et intimes.

L’idéal ne prend d’ailleurs jamais une seule forme. Avec Delphine Minoui et Mathias Malzieu, l’Iran et le mouvement « Femme, Vie, Liberté » trouvent un écho littéraire. Jérôme Fourquet interroge la société occidentale et ses lignes de recomposition. Émilie Querbalec et Marin Ledun confrontent la fiction au changement climatique. Maud Ventura et Joseph Incardona auscultent la dictature des apparences et le rêve de célébrité. Ailleurs, les œuvres de David Hury et Frédéric Paulin ramènent au Liban, tandis que Sigríður Hagalín Björnsdóttir et Jón Kalman Stefánsson croisent passé et présent islandais. Le thème général agit moins comme un mot d’ordre que comme un prisme : désir de liberté, quête de soi, utopie politique, monde meilleur ou simple besoin d’espérance.

Lire en Poche garde aussi son identité première : un salon consacré au petit format dans toute sa diversité. Créée en 2005, la manifestation revendique plus de 30 000 visiteurs sur trois jours lors de l’édition 2025. Treize librairies indépendantes investissent quelque 1 500 m² de stands, au milieu d’un dispositif qui associe rencontres, dédicaces, lectures, concerts, spectacles, ateliers et expositions. Le tout reste gratuit, y compris les animations, même si certains rendez-vous nécessitent une réservation.

Cette culture du partage se prolonge dans les prix littéraires. Le jury de lecteurs de la médiathèque distingue la littérature française ; treize libraires se penchent sur la littérature traduite ; des élèves de CM1, CM2 et 6e départagent la sélection jeunesse ; le Prix du Polar Sud Ouest / Lire en Poche repose, lui, sur le vote des lecteurs en ligne. Les finalistes 2026 dessinent déjà plusieurs lignes de force : Sébastien Dulude, Delphine Minoui et Nicolas Rouillé en littérature française ; Fabrice Colin, Erik L’Homme et Insa Sané côté jeunesse ; Johana Gustawsson, David Hury et Jacky Schwartzmann pour le polar.

La transmission occupe enfin une place centrale. Chaque année, des milliers d’élèves de Gironde rencontrent des auteurs, participent à des ateliers ou prennent part à des jurys. En 2026, la programmation professionnelle aborde aussi les enjeux de la lecture au XXIe siècle, l’édition de littérature étrangère en poche et les spécificités de l’essai ou du document. À côté, les expositions racontent le parrain, les prix du salon, les coups de cœur des libraires et le travail mené dans les établissements scolaires.

À Gradignan, le livre de poche n’apparaît donc jamais comme un format mineur. Il circule, se transmet, traverse les générations et les frontières. Trois jours durant, cette édition 2026 en fait le point de départ d’une réflexion très actuelle : au milieu des inquiétudes du présent, la littérature conserve une fonction essentielle, celle d’ouvrir des espaces où l’idéal garde encore une voix. Et d’en faire une expérience en commun.