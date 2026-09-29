Les Deux Magots 2026 : une 93e édition entre tradition, indépendance et débat sur l’IA

Créé en 1933 en réaction à un prix Goncourt jugé trop académique, le Prix des Deux Magots s’est construit autour d’une idée simple : défendre une littérature moins attendue, portée par des voix singulières et parfois encore peu reconnues. Dès sa première édition, il couronnait Raymond Queneau pour Le Chiendent. Depuis 2023, le prix a renoué avec une proclamation à l’automne, au cœur de la rentrée littéraire.
Pour sa 93e édition, en 2026, le jury présidé par Étienne de Montety a d’abord retenu dix ouvrages avant de ramener la sélection à quatre finalistes. Le nom du lauréat ou de la lauréate sera dévoilé le 5 octobre. ActuaLitté.com
Le jury a par ailleurs indiqué qu’il n’entendait pas récompenser les ouvrages dont l’IA aurait participé à « la composition ou l’écriture », estimant que ce recours modifie « la paternité et la nature de l’œuvre ». Une manière de réaffirmer son attachement à la création littéraire humaine au moment où l’usage de ces outils s’installe dans le débat éditorial.
Doté de 7700 €, auxquels s’ajoute une table ouverte aux Deux Magots pendant un an, le prix reste attaché au café de Saint-Germain-des-Prés qui lui a donné son nom. Le futur lauréat succédera à Joseph Incardona, récompensé en 2025 pour Le monde est fatigué (Finitude), après Jean-Pierre Montal en 2024 et Guy Boley en 2023.
Crédits photo : Deux Magots
À l’occasion de sa sélection parmi les finalistes du prix des Deux Magots 2026 avec Mais que fait ce sang sur le pull de Jennifer ?, Lucie Rico s’est prêtée à un questionnaire de Proust taillé sur mesure.
29/09/2026 - 17:30
Mais que fait ce sang sur le pull de Jennifer ? Une question qui a conduit Lucie Rico jusqu’à la finale du prix des Deux Magots 2026. Dans ce troisième roman publié chez P.O.L, une phrase inachevée ouvre une enquête sur un souvenir d’enfance, entre le baroque du giallo, reconstitution comme les vrais enquêteurs judiciaires, et mémoire familiale.
29/09/2026 - 15:07
Depuis 1884, elles sont là, perchées sur leur pilier, au-dessus du ballet des serveurs et des conversations de Saint-Germain-des-Prés. Les deux statues auxquelles l’établissement doit son nom n’ont évidemment jamais soufflé mot sur un prix littéraire. Alors que se tenait la réunion des jurés définissant la sélection des quatre finalistes de l’édition 2026, les deux gardiens de ce temple ont observé... et commenté. Une conversation inédite, captée par ActuaLitté.
25/09/2026 - 09:19
Aux Deux Magots, Jean-Luc Coatalem a connu presque toutes les places : celle du jeune homme qui observe, du lauréat photographié sur le boulevard, puis du juré chargé, à son tour, de choisir. À l’heure où le prix 2026 entre dans le vif de ses délibérations, l’écrivain ouvre les portes d’une institution qu’il connaît désormais de l’intérieur, avec ses goûts, ses rites et ses petites stratégies.
21/09/2026 - 15:53
Le jury du Prix des Deux Magots a dévoilé les dix ouvrages retenus dans sa première sélection 2026. Les quatre ou cinq finalistes seront connus le 21 septembre, avant la proclamation du 93e lauréat, le 5 octobre. Cette année, les jurés accompagnent leur sélection d'une déclaration sans ambiguïté sur l'usage de l'intelligence artificielle dans l'écriture.
03/09/2026 - 11:21