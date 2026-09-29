Les Deux Magots 2026 : une 93e édition entre tradition, indépendance et débat sur l’IA

Créé en 1933 en réaction à un prix Goncourt jugé trop académique, le Prix des Deux Magots s’est construit autour d’une idée simple : défendre une littérature moins attendue, portée par des voix singulières et parfois encore peu reconnues. Dès sa première édition, il couronnait Raymond Queneau pour Le Chiendent. Depuis 2023, le prix a renoué avec une proclamation à l’automne, au cœur de la rentrée littéraire.

Pour sa 93e édition, en 2026, le jury présidé par Étienne de Montety a d’abord retenu dix ouvrages avant de ramener la sélection à quatre finalistes. Le nom du lauréat ou de la lauréate sera dévoilé le 5 octobre. ActuaLitté.com

Le jury a par ailleurs indiqué qu’il n’entendait pas récompenser les ouvrages dont l’IA aurait participé à « la composition ou l’écriture », estimant que ce recours modifie « la paternité et la nature de l’œuvre ». Une manière de réaffirmer son attachement à la création littéraire humaine au moment où l’usage de ces outils s’installe dans le débat éditorial.

Doté de 7700 €, auxquels s’ajoute une table ouverte aux Deux Magots pendant un an, le prix reste attaché au café de Saint-Germain-des-Prés qui lui a donné son nom. Le futur lauréat succédera à Joseph Incardona, récompensé en 2025 pour Le monde est fatigué (Finitude), après Jean-Pierre Montal en 2024 et Guy Boley en 2023.

Crédits photo : Deux Magots