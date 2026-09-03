Décerné à l'occasion du festival Le Livre sur la Place, organisé chaque année à Nancy, le Prix des Libraires de Nancy — Le Point participe au lancement de la rentrée littéraire. Il donne aussi le « la » des récompenses de cette période, en prédisant souvent l'ouvrage lauréat du Prix Goncourt...

Organisé sous le parrainage de l'Académie Goncourt, Le Livre sur la Place fait partie des rendez-vous incontournables de la rentrée littéraire ou même de la rentrée tout court. Chaque année, des dizaines d'auteurs se retrouvent à Nancy, en Lorraine, pour un temps fort fait de rencontres, de conférences et autres dédicaces.

Le jury du Prix des Libraires de Nancy —Le Point réunit des libraires membres de l’Association de libraires Lire à Nancy ainsi que des journalistes du service culture du Point.

Depuis sa création, en 2008, cette récompense a déjà couronné Pierre Lemaitre, Alice Zeniter, Marie-Hélène Lafon, Yves Ravey, Mathias Enard, Lydie Salvayre, Nathacha Appanah, Abel Quentin ou encore Laurent Mauvignier.