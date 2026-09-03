Décerné à l'occasion du festival Le Livre sur la Place, organisé chaque année à Nancy, le Prix des Libraires de Nancy — Le Point participe au lancement de la rentrée littéraire. Il donne aussi le « la » des récompenses de cette période, en prédisant souvent l'ouvrage lauréat du Prix Goncourt...
Organisé sous le parrainage de l'Académie Goncourt, Le Livre sur la Place fait partie des rendez-vous incontournables de la rentrée littéraire ou même de la rentrée tout court. Chaque année, des dizaines d'auteurs se retrouvent à Nancy, en Lorraine, pour un temps fort fait de rencontres, de conférences et autres dédicaces.
Le jury du Prix des Libraires de Nancy —Le Point réunit des libraires membres de l’Association de libraires Lire à Nancy ainsi que des journalistes du service culture du Point.
Depuis sa création, en 2008, cette récompense a déjà couronné Pierre Lemaitre, Alice Zeniter, Marie-Hélène Lafon, Yves Ravey, Mathias Enard, Lydie Salvayre, Nathacha Appanah, Abel Quentin ou encore Laurent Mauvignier.
Le Prix des Libraires de Nancy — Le Point revient, en 2026, à Anne Godard, pour son livre Nous aussi, paru aux éditions Actes Sud. Celui-ci est présenté comme le coup de cœur de la rentrée littéraire, pour l’Association de libraires Lire à Nancy et la rédaction du Point.
03/09/2026 - 12:02
Le prix des libraires de Nancy - Le Point, récompense le coup de cœur de l’Association de libraires Lire à Nancy et de la rédaction du Point à l’occasion de la 47e édition du Livre sur la Place. Sous le parrainage de l’Académie Goncourt, ce festival marque chaque année, depuis sa création en 1979, le lancement de la rentrée littéraire.
10/09/2025 - 10:57
PrixAutomne23 - Dominique Barbéris est la lauréate duprix des libraires de Nancy pour son roman paru le 17 août dernier chez Gallimard, Une façon d’aimer. Depuis 15 ans, ce prix est attribué lors de l'événement Le Livre sur la Place, avec le soutien du Point.
04/09/2023 - 14:54
Rien ne t'appartient de Nathacha Appanah (Gallimard) remporte le Prix des Libraires de Nancy — Le Point 2021, une récompense qui préfigure le salon Le Livre sur la Place, organisé à Nancy du 10 au 12 septembre. Il sera d'ailleurs remis à la lauréate lors de la manifestation, le 10 septembre prochain.
03/09/2021 - 11:47
Le prix des libraires de Nancy — Le Point récompense depuis 12 ans le coup de cœur de l’Association des librairies « Lire à Nancy » et de la rédaction du Point à l’occasion de la 41e édition du livre sur la place, qui marque chaque année le coup d’envoi de la rentrée littéraire.
09/09/2019 - 13:08
Le 11e Prix des libraires de Nancy-Le Point a été décerné à Pauline Delabroy-Allard pour son livre Ça raconte Sarah, un premier roman publié par les éditions de Minuit. Il s'agit du coup de cœur de l’Association des librairies « Lire à Nancy » et de la rédaction du Point : le prix sera remis à la lauréate à l’occasion de la 40e édition du Livre sur la Place, qui marque chaque année le coup d’envoi de la rentrée littéraire.
30/08/2018 - 09:57
À une semaine à peine du lancement du Livre sur la Place, la manifestation littéraire de la rentrée à Nancy, le prix 2017 des Libraires de Nancy - Le Point a été décerné à Alice Zeniter pour son roman L'Art de perdre, publié par Flammarion. Zeniter rejoint Sébastien Spitzer, lauréat du Prix Stanislas 2017, sur le podium des écrivains distingués à l'occasion de cette 39e édition du Livre sur la Place.
04/09/2017 - 12:21
L'année dernière, le Prix des Libraires de Nancy - Le Point, remis au Livre sur la Place, avait eu le nez creux : Lydie Salvayre avait reçu, quelques semaines plus tard, le Prix Goncourt. Mathias Énard, son nouveau livre Boussole (Actes Sud) sous le bras, croise donc les doigts.
11/09/2015 - 15:25