Créé en 2019 par Céline et Guillaume Farré, avec le concours de Frédéric Beigbeder et Frédéric Schiffter, le Prix Maison Rouge entend récompenser une œuvre sans catégorie prédéfinie, en privilégiant l’audace, l’originalité et la créativité.

Cette récompense de la rentrée littéraire française porte le nom de l'espace de cotravail biarrot, situé dans le centre de la commune des Pyrénées-Atlantiques. Guillaume Farré, cofondateur de la distinction, est également à l'origine de ce lieu, ouvert en 2018.

Au cours de son histoire, le Prix Maison Rouge a notamment récompensé Dorothée Janin, Abel Quentin, Victor Jestin ou encore Victor Pouchet. Son premier lauréat, en 2019, fut Alexandre Labruffe.

Présidé par Philippe Djian jusqu'en 2024, le jury de la récompense l'est désormais par Hervé Le Tellier. Y siègent des auteurs mais aussi, plus largement, des artistes et des intellectuels.