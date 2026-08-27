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Le Prix Maison Rouge

Créé en 2019 par Céline et Guillaume Farré, avec le concours de Frédéric Beigbeder et Frédéric Schiffter, le Prix Maison Rouge entend récompenser une œuvre sans catégorie prédéfinie, en privilégiant l’audace, l’originalité et la créativité.

Le 27/08/2026

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27/08/2026

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Cette récompense de la rentrée littéraire française porte le nom de l'espace de cotravail biarrot, situé dans le centre de la commune des Pyrénées-Atlantiques. Guillaume Farré, cofondateur de la distinction, est également à l'origine de ce lieu, ouvert en 2018.

Au cours de son histoire, le Prix Maison Rouge a notamment récompensé Dorothée Janin, Abel Quentin, Victor Jestin ou encore Victor Pouchet. Son premier lauréat, en 2019, fut Alexandre Labruffe.

Présidé par Philippe Djian jusqu'en 2024, le jury de la récompense l'est désormais par Hervé Le Tellier. Y siègent des auteurs mais aussi, plus largement, des artistes et des intellectuels.

 

Articles

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Prix Maison Rouge 2026 : dix ouvrages dans la première sélection

Le Prix littéraire Maison Rouge dévoile les dix ouvrages de sa première sélection 2026. Pour cette 8e édition, le jury est à nouveau présidé par Hervé Le Tellier, prix Goncourt 2020. Le lauréat sera proclamé le 1er octobre à l’Hôtel Café de Paris, à Biarritz.

19/08/2026 - 15:17
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Voyage voyage de Victor Pouchet remporte le Prix Littéraire Maison Rouge 2025

Pour cette édition 2025, le Prix Littéraire Maison Rouge a été attribué à Victor Pouchet pour son œuvre Voyage voyage (Gallimard). La récompense entend saluer le talent d’un auteur, sans restriction de genre littéraire (roman, essai, livre d’art). Les critères de sélection sont basés sur l’audace, l’originalité et la créativité des œuvres publiées depuis janvier ou à paraître pour la rentrée littéraire d’automne.

01/10/2025 - 11:02
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Les finalistes du Prix Maison Rouge Biarritz 2025 sont connus

Le 27 septembre 2025, l’Hôtel du Palais à Biarritz accueillera la remise du Prix littéraire de La Maison Rouge. Pour cette 7ᵉ édition, le jury sera présidé par Hervé Le Tellier, prix Goncourt 2020. Écrivains, artistes et intellectuels se réuniront afin de distinguer une œuvre audacieuse, affranchie des contraintes habituelles de la rentrée littéraire. Les finalistes ont été choisis.

01/09/2025 - 11:31
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11 romans en lice pour le Prix Maison Rouge Biarritz 2025

Le 27 septembre 2025, La Maison Rouge remettra son Prix littéraire à l’Hôtel du Palais à Biarritz. Cette 7e édition, présidée par Hervé Le Tellier, réunit un jury composé d’écrivains, artistes et intellectuels pour récompenser une œuvre audacieuse, libre des contraintes de la rentrée littéraire. Onze titres, portés par des maisons d’édition variées, sont en lice.

23/07/2025 - 17:14
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Patrice Jean lauréat du Prix Maison Rouge 2024

Lors de la sixième édition du Prix Maison Rouge Biarritz en 2024, Patrice Jean a été honoré pour son roman La vie des Spectres, publié au Cherche midi. Le Prix Maison Rouge Biarritz, fondé en 2019 par la Maison Rouge, un espace dédié à la culture et à la littérature basé au Pays-Basque, vise à récompenser l'audace, l'originalité, et la créativité littéraire sans contraintes de catégorie ou pressions éditoriales avant la rentrée littéraire. 

09/08/2024 - 10:00
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Les finalistes du Prix Maison Rouge 2024 sont connus

Le nom des finalistes pour le titre de lauréat 2024 de la sixième édition du Prix Maison Rouge a été dévoilé. Il récompense un ouvrage publié depuis janvier de cette année, ou dont la parution est prévue pour la rentrée d'automne. Le nom du lauréat sera révélé le 8 août 2024, à la Maison Rouge de Biarritz, naturellement.

30/07/2024 - 16:43
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La sélection du Prix Maison Rouge 2024 révélée

Pour la sixième édition du Prix Maison Rouge, présidé par Philippe Djian, une première sélection d'ouvrages en lice pour le titre de lauréat a été dévoilée. La seule condition requise est que l'œuvre primée soit parmi celles publiées depuis janvier, ou dont la parution est prévue pour la rentrée d'automne. Le nom du lauréat sera révélé le 8 août 2024 à la Maison Rouge de Biarritz.

17/07/2024 - 15:30
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Le Prix Maison Rouge 2023 décerné à Victor Dumiot avec Acide

#Rentreelitteraire23 - Pour la cinquième édition du prix Maison Rouge Biarritz , le Président Philippe Djian et son jury auront récompensé l'ouvrage Acide, à paraître chez Bouquins, ce 17 août. Après une sélection d'une soixante de livres, cinq ouvrages restaient en lice. Mais le livre de Victor Dumiot, un premier roman, aura fait la différence.

13/08/2023 - 11:39
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Le Prix Maison Rouge 2023 dévoile ses finalistes

Le Prix Maison Rouge a été fondé en 2019 par Céline et Guillaume Farré afin que les Pays Basque dispose d’une distinction littéraire. Pour cette cinquième édition, le jury a dévoilé les 5 ouvrages encore en lice pour remporter le Prix Maison Rouge 2023.

07/08/2023 - 14:48
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Victor Jestin, lauréat du Prix Maison Rouge Biarritz 2022

Ce jeudi 25 août, à la Maison Rouge Biarritz, Philippe Djian, président du jury et les membres de ce dernier, Frédéric Beigbeder, Isabelle Huppert, Dominique de Saint Pern, Claude Nori, Jean le Gall, Frédéric Schiffter, Dorothée Janin-Goldman et Abel Quentin ont remis le Prix Maison Rouge Biarritz à Victor Jestin pour son 2ème roman L'Homme qui danse aux éditions Flammarion. 

26/08/2022 - 10:57
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Première sélection du Prix Maison Rouge 2022

En août 2022, la Maison Rouge organisera la 4ème édition de son Prix littéraire à Biarritz. Ce samedi 9 juillet se tenait l’avant dernière réunion du jury Prix Maison Rouge Biarritz durant laquelle les jurés ont présélectionné 8 ouvrages parmi la soixantaine reçue initialement. 

13/07/2022 - 09:26
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Abel Quentin reçoit le Prix Maison rouge Biarritz 2021 avec Le Voyant d'Étampes

Après une première sélection présentée au début de l’été, le jury a marqué la fin des vacances pour le Prix Maison rouge Biarritz, en désignant le lauréat de sa troisième édition. Abel Quentin, qui a publié chez L’Observatoire Le Voyant d’Étampes l’emporte, devant les vagues et les embruns…

 

27/08/2021 - 12:49
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Première sélection du Prix Maison rouge Biarritz 2021

Né de la volonté de récompenser de manière indépendante l’audace, l’originalité et la créativité d’un ouvrage sans catégorie prédéfinie, à contrecourant des grands prix classiques remis par les professionnels du secteur et en amont de la rentrée littéraire, le prix littéraire Maison Rouge Biarritz revient pour une 3e édition.

21/07/2021 - 11:06
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Dorothée Janin, lauréate 2020 du Prix Maison Rouge à Biarritz

« Ce prix est le premier prix littéraire du Pays basque réunissant un jury composé d’écrivains, tous attachés à ce territoire », assurent Céline et Guillaume Farré, fondateurs de la Maison Rouge à Biarritz. Pour sa deuxième édition, le prix a une lauréate, répondant aux maîtres mots : Amour de la littérature, Audace, Pays basque. 

15/08/2020 - 12:12

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