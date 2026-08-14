Décerné chaque année au mois de novembre, le Prix Médicis a été fondé en 1958 par Gala Barbisan et Jean-Pierre Giraudoux. Depuis, il s'est enrichi de plusieurs déclinaisons : l'une salue un titre étranger, et l'autre un essai — assorties, parfois, d'un prix spécial du jury.

La récompense s'est donné pour mission de récompenser, chaque année, « un roman, un récit ou un recueil de nouvelles dont l’auteur débute ou dont la notoriété reste encore inférieure à la qualité reconnue de son œuvre ».

Le Prix Médicis Étranger a été créé en 1970, et le Prix Médicis Essai en 1985. À l'origine décerné en même temps que le Prix Femina, le Prix Médicis s'est désormais émancipé et s'attribue indépendamment. Depuis 2025, la distinction s'accompagne d'une bourse de traduction en langue anglaise au roman de langue française primé.

Parmi ses lauréats et lauréats, le Prix Médicis compte Georges Perec, Yves Simon, Anne F. Garréta, Marie Nimier, Sorj Chalandon, Maylis de Kerangal ou encore Emmanuelle Bayamack-Tam.