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Dagobert, culotté, mais à l'envers Des livres à la folie (pas douce) Les romans de la rentrée littéraire 2026
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Le Prix Médicis

Décerné chaque année au mois de novembre, le Prix Médicis a été fondé en 1958 par Gala Barbisan et Jean-Pierre Giraudoux. Depuis, il s'est enrichi de plusieurs déclinaisons : l'une salue un titre étranger, et l'autre un essai — assorties, parfois, d'un prix spécial du jury. 

Le 14/08/2026

Le

14/08/2026

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La récompense s'est donné pour mission de récompenser, chaque année, « un roman, un récit ou un recueil de nouvelles dont l’auteur débute ou dont la notoriété reste encore inférieure à la qualité reconnue de son œuvre ».

Le Prix Médicis Étranger a été créé en 1970, et le Prix Médicis Essai en 1985. À l'origine décerné en même temps que le Prix Femina, le Prix Médicis s'est désormais émancipé et s'attribue indépendamment. Depuis 2025, la distinction s'accompagne d'une bourse de traduction en langue anglaise au roman de langue française primé.

Parmi ses lauréats et lauréats, le Prix Médicis compte Georges Perec, Yves Simon, Anne F. Garréta, Marie Nimier, Sorj Chalandon, Maylis de Kerangal ou encore Emmanuelle Bayamack-Tam.

 

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Lot de consolation ? Emmanuel Carrère remporte le Prix Médicis 2025

Le jury du prix Médicis a annoncé ses lauréats ce 5 novembre, lors de la traditionnelle cérémonie organisée au restaurant La Méditerranée, à Paris. 

05/11/2025 - 13:33
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Qui est encore en lice pour le Prix Médicis ? Les deuxièmes sélections 2025

Le prix Médicis, créé en 1958 par Gala Barbisan et Jean-Pierre Giraudoux, avait pour vocation première de mettre en lumière des écrivains dont le talent méritait une reconnaissance plus large. Par la suite, il s’est enrichi de nouvelles catégories : en 1970, une distinction consacrée aux romans étrangers, puis en 1985, un prix dédié aux essais.

16/10/2025 - 10:32
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Emmanuel Carrère aussi dans la sélection du Prix Médicis 2025

Le prix Médicis, créé en 1958 par Gala Barbisan et Jean-Pierre Giraudoux, avait pour vocation première de mettre en lumière des écrivains dont le talent méritait une reconnaissance plus large. Par la suite, il s’est enrichi de nouvelles catégories : en 1970, une distinction consacrée aux romans étrangers, puis en 1985, un prix dédié aux essais.

12/09/2025 - 12:01
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Julia Deck lauréate du Prix Médicis 2024

#PrixAutomne24 - Le Prix Médicis, fondé en 1958 par Gala Barbisan et Jean-Pierre Giraudoux, visait initialement à révéler des auteurs dont le talent méritait une reconnaissance plus vaste. En 1970, puis en 1985, le prix s'est enrichi de deux nouvelles distinctions, l'une dédiée aux romans étrangers et l'autre aux essais.

06/11/2024 - 13:40
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Les listes du Prix Médicis 2024 s'affinent

Fondé en 1958 par Gala Barbisan et Jean-Pierre Giraudoux, le Prix Médicis avait pour objectif, à ses débuts, de faire connaitre un auteur dont la notoriété n'est pas à la hauteur de son talent... En 1970, puis en 1985, il s'est enrichi de récompenses dédiées aux romans étrangers et aux essais. Après les premières sélections pour 2024, les deuxièmes. Les lauréats seront connus le 6 novembre, en direct du restaurant La Méditerranée à Paris.

10/10/2024 - 11:03
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Romans français et étrangers : les sélections 2024 du Médicis

PrixAutomne24 — Fondé en 1958 par Gala Barbisan et Jean-Pierre Giraudoux, le Prix Médicis avait pour objectif, à ses débuts, de faire connaitre un auteur dont la notoriété n'est pas à la hauteur de son talent... En 1970, puis en 1985, il s'est enrichi de récompenses dédiées aux romans étrangers et aux essais. De premières sélections pour 2024 sont publiées.

19/09/2024 - 11:18
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Kevin Lambert, Laure Murat, Han Kang et Lidia Jorge, Prix Médicis 2023

#PrixAutomne23 — Les jurés du Prix Médicis ont rendu leur verdict, ce jeudi 9 novembre, depuis le restaurant La Méditerranée, Place de l'Odéon à Paris. Le Québécois Kévin Lambert, déjà lauréat du Prix Décembre, remporte cette récompense, parmi les plus convoitées de la rentrée littéraire, pour son livre Que notre joie demeure, publié au Nouvel Attila.

09/11/2023 - 14:41
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Emmanuelle Bayamack-Tam reçoit le Prix Médicis 2022

PrixAutomne22 — Les derniers prix littéraires de la saison 2022 tombent, les uns après les autres. Ce mardi 8 novembre, le jury du Prix Médicis a désigné La Treizième Heure, d'Emmanuelle Bayamack-Tam (éditions P.O.L). L'ouvrage a déjà reçu le Prix Landerneau des Lecteurs.

08/11/2022 - 13:08
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Romans et essais : le Prix Médicis 2021 révèle ses finalistes

Aux listes des romans français, francophones et étrangers s'ajoute une liste d'essais retenus dans cette sélection finale du Prix Médicis 2021. Du côté francophone, Christophe Donner, Céline Minard, Christine Angot, Arthur Dreyfus ou encore Christine Montalbetti sont toujours en lice...

06/10/2021 - 11:57
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Prix Médicis 2019 : 15 romans français, 13 étrangers

Les jurés du prix Médicis ont fait connaître leur sélection, proposant 15 romans français et 13 autres traduits. Une première mouture qui sera complétée par les deux suivantes, les 30 septembre et 28 octobre. Les lauréats seront eux connus le 8 novembre. 

10/09/2019 - 09:25
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Le Prix Médicis à Yannick Haenel, Paolo Cognetti et Shulem Deen

Prix Médicis Roman français : Tiens ferme ta couronne de Yannick Haenel

09/11/2017 - 13:11
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Le Prix Médicis décerné à Marie Darrieussecq

Le Prix Médicis a été décerné à Marie Darrieussecq pour son roman Il faut beaucoup aimer les hommes, publié chez P.O.L. L'auteure faisait face à Roland Buti (Le milieu de l'horizon, Zoé), Tristan Garcia (Faber. Le Destructeur, Gallimard) ou encore Céline Minard (Faillir être flinguée, Rivages).

12/11/2013 - 13:26

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