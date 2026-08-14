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Le Prix littéraire Le Monde

Remis chaque année depuis 2013 par le quotidien du soir au début du mois de septembre, le Prix littéraire Le Monde fait partie des premiers rendez-vous de la rentrée littéraire. 

Le 14/08/2026

Le

14/08/2026

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Lors des 7es Assises Internationales du Roman, à Lyon et en Rhône-Alpes, en 2013, coorganisées par Le Monde, le quotidien du soir annonce la création de son prix littéraire. Il s'est depuis fait une place de choix parmi les distinctions de la rentrée de septembre...

La distinction est décernée par un jury réunissant des journalistes qui travaillent « aux quatre coins du Monde », selon l'expression du titre. Le prix n'est pas doté, mais assure une belle visibilité à l'ouvrage lauréat.

Au cours de son histoire, le Prix littéraire Le Monde a notamment récompensé Yasmina Reza, Emmanuel Carrère, Agnès Desarthe, Cécile Coulon, Mathieu Belezi, Maryline Desbiolles ou Laurent Mauvignier.

 

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Prix littéraire Le Monde 2026 : les dix romans en lice

Dix romans francophones à paraître au début de la rentrée littéraire composent la sélection du Prix  littéraire « Le Monde » 2026. Le nom de la lauréate ou du lauréat sera annoncé le jeudi 3 septembre, à l’occasion de la quatorzième édition de la récompense.

27/07/2026 - 13:14
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Laurent Mauvignier, lauréat du Prix littéraire Le Monde 2025

L'écrivain Laurent Mauvignier est le lauréat du Prix littéraire Le Monde, décerné par un jury de 13 journalistes du quotidien du soir. Il a été salué pour La Maison vide, publié aux Éditions de Minuit à l'occasion de la rentrée littéraire.

04/09/2025 - 09:42
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Prix littéraire Le Monde : les 10 romans de 2025 en compétition

Dix romans francophones, attendus dans les premières semaines de la rentrée littéraire, composent la sélection 2025 du Prix littéraire Le Monde. Le nom du lauréat ou de la lauréate sera dévoilée le mercredi 3 septembre,

23/07/2025 - 12:46
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Maryline Desbiolles, lauréate 2024 du Prix littéraire Le Monde

#PrixAutomne24 - Maryline Desbiolles, autrice de L’Agrafe (ed. Sabine Wespieser), est la lauréate du Prix littéraire Le Monde 2024. Elle succède à Neige Sinno, lauréate de l’édition 2023 pour Triste Tigre (P.O.L.).

04/09/2024 - 19:16
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La sélection du Prix littéraire Le Monde 2024 dévoilée

Rentreelitteraire2024 — Le jury de la 12e édition du Prix Le Monde a annoncé, ce mercredi 24 juillet 2024, les 11 ouvrages concourant au titre de lauréat, qui tous paraîtront à l'occasion de la rentrée littéraire. Le Monde remettra son prix littéraire le 4 septembre prochain.

24/07/2024 - 16:48
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Prix littéraire Le Monde 2023 : première sélection

#Rentreelitteraire23 – Le jury de la 11e édition a annoncé les 10 ouvrages sélectionnés, tous à paraître dans les premières semaines de la rentrée littéraire. « Le Monde » remettra son prix littéraire le 6 septembre prochain.

22/07/2023 - 15:46
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Sélection 2021 du Prix littéraire Le Monde en 11 romans

Pas moins de 11 romans prévus pour la rentrée littéraire se voient retenus pour le Prix littéraire Le Monde. L’édition 2021 ne déroge pas à la règle, des titres attendus, d’autres moins probables…

22/07/2021 - 19:36
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“Une bête au paradis”, de Cécile Coulon, prix littéraire Le Monde 2019

Présentée début juillet, la sélection de 10 romans retenus pour le prix Le Monde 2019 a désormais une lauréate : Cécile Coulon. Avec Une bête au paradis, la romancière remporte l’édition, choisie par un jury de 11 journalistes de la rédaction du Monde — et pas seulement au service littérature.

04/09/2019 - 18:41
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Alice Zeniter, lauréate 2017 du Prix littéraire Le Monde

Retenue pour la liste du Goncourt – et par conséquent, du Goncourt des lycéens –, du Renaudot, mais également du prix Landerneau des lecteurs, Alice Zeniter fait définitivement tourner la tête des jurés. Elle avait déjà remporté le prix des libraires de Nancy – Le Point, c’est désormais le journal Le Monde qui salue son roman. 

07/09/2017 - 09:01

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