Remis chaque année depuis 2013 par le quotidien du soir au début du mois de septembre, le Prix littéraire Le Monde fait partie des premiers rendez-vous de la rentrée littéraire.
Lors des 7es Assises Internationales du Roman, à Lyon et en Rhône-Alpes, en 2013, coorganisées par Le Monde, le quotidien du soir annonce la création de son prix littéraire. Il s'est depuis fait une place de choix parmi les distinctions de la rentrée de septembre...
La distinction est décernée par un jury réunissant des journalistes qui travaillent « aux quatre coins du Monde », selon l'expression du titre. Le prix n'est pas doté, mais assure une belle visibilité à l'ouvrage lauréat.
Au cours de son histoire, le Prix littéraire Le Monde a notamment récompensé Yasmina Reza, Emmanuel Carrère, Agnès Desarthe, Cécile Coulon, Mathieu Belezi, Maryline Desbiolles ou Laurent Mauvignier.
Dix romans francophones à paraître au début de la rentrée littéraire composent la sélection du Prix littéraire « Le Monde » 2026. Le nom de la lauréate ou du lauréat sera annoncé le jeudi 3 septembre, à l’occasion de la quatorzième édition de la récompense.
27/07/2026 - 13:14
L'écrivain Laurent Mauvignier est le lauréat du Prix littéraire Le Monde, décerné par un jury de 13 journalistes du quotidien du soir. Il a été salué pour La Maison vide, publié aux Éditions de Minuit à l'occasion de la rentrée littéraire.
04/09/2025 - 09:42
Dix romans francophones, attendus dans les premières semaines de la rentrée littéraire, composent la sélection 2025 du Prix littéraire Le Monde. Le nom du lauréat ou de la lauréate sera dévoilée le mercredi 3 septembre,
23/07/2025 - 12:46
Rentreelitteraire2024 — Le jury de la 12e édition du Prix Le Monde a annoncé, ce mercredi 24 juillet 2024, les 11 ouvrages concourant au titre de lauréat, qui tous paraîtront à l'occasion de la rentrée littéraire. Le Monde remettra son prix littéraire le 4 septembre prochain.
24/07/2024 - 16:48
Présentée début juillet, la sélection de 10 romans retenus pour le prix Le Monde 2019 a désormais une lauréate : Cécile Coulon. Avec Une bête au paradis, la romancière remporte l’édition, choisie par un jury de 11 journalistes de la rédaction du Monde — et pas seulement au service littérature.
04/09/2019 - 18:41
Retenue pour la liste du Goncourt – et par conséquent, du Goncourt des lycéens –, du Renaudot, mais également du prix Landerneau des lecteurs, Alice Zeniter fait définitivement tourner la tête des jurés. Elle avait déjà remporté le prix des libraires de Nancy – Le Point, c’est désormais le journal Le Monde qui salue son roman.
07/09/2017 - 09:01