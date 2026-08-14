Remis chaque année depuis 2013 par le quotidien du soir au début du mois de septembre, le Prix littéraire Le Monde fait partie des premiers rendez-vous de la rentrée littéraire.

Lors des 7es Assises Internationales du Roman, à Lyon et en Rhône-Alpes, en 2013, coorganisées par Le Monde, le quotidien du soir annonce la création de son prix littéraire. Il s'est depuis fait une place de choix parmi les distinctions de la rentrée de septembre...

La distinction est décernée par un jury réunissant des journalistes qui travaillent « aux quatre coins du Monde », selon l'expression du titre. Le prix n'est pas doté, mais assure une belle visibilité à l'ouvrage lauréat.

Au cours de son histoire, le Prix littéraire Le Monde a notamment récompensé Yasmina Reza, Emmanuel Carrère, Agnès Desarthe, Cécile Coulon, Mathieu Belezi, Maryline Desbiolles ou Laurent Mauvignier.