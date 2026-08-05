Romance ésotérique, thrillers, spiritualité : Lune noire, d'autres romans

Après le poche et la jeunesse, le groupe éditorial toulousain ouvre un nouveau territoire : la fiction pour adultes. Avec Lune noire éditions, Piktos entend prolonger ses domaines historiques à travers la romance, le thriller, le feel good et la littérature blanche. Cinq premiers romans paraîtront en septembre et octobre 2026.

Les savoirs pratiques passent à la fiction. En septembre 2026, Piktos lancera Lune noire éditions, sa marque consacrée au roman. Après Piktos Poche et Piktos Jeunesse, créées en 2025, le groupe toulousain étend ainsi à la littérature adulte des catalogues jusqu’ici tournés vers la santé, le développement personnel, la spiritualité, l’ésotérisme ou les sciences humaines.

Quand le savoir devient fiction

La promesse tient en une formule : « Transformer nos savoirs et nos connaissances en histoires. » Lune noire a la volonté de conserver l’ADN de Piktos par des récits où bien-être, santé, spiritualité et questions de société passeront par des personnages, des intrigues et des émotions.

La marque proposera des romans accessibles, incarnés, porteurs d’émotion et de sens, destinés à un public adulte.

Quatre portes d’entrée

Le catalogue se répartira entre romance, thriller, feel good et blanche. La romance mêlera récits sentimentaux et dimension ésotérique. Les thrillers pourront puiser dans l’ésotérisme, la psychologie, la médecine ou les sciences. Le feel good suivra des parcours de reconstruction et de recherche d’équilibre tandis que la littérature blanche accueillera des romans francophones, contemporains et sociétaux.

Lune noire couvre ainsi un spectre plus large que la seule fiction spirituelle ou paranormale, du suspense psychologique au roman de société.

La romance ésotérique comme signature

Piktos décide de prendre une place sur le terrain encore peu identifié de la « romance ésotérique », au croisement du sentiment, du mystère et de la spiritualité.

Le logo associe un croissant de lune, symbole de mystère et d’intuition, à un serpent renvoyant à la connaissance et à la transformation. Chaque département disposera de son emblème : une rose pour Romance, une dague pour Thriller, une bougie pour Feel good et une plume pour Blanche.

Les premiers titres traduisent une ligne commune : leurs personnages traversent une rupture — relation toxique, accident, deuil, hospitalisation ou disparition — avant que l’amour, le voyage ou l’invisible ne bouleversent leur trajectoire.

Cinq romans pour commencer

Trois titres paraîtront le 9 septembre 2026. Dans Une étincelle entre nos âmes, Sabrina Paugam suit Selena, qui fuit une relation destructrice avant de partir au Sri Lanka avec ses proches. Un voyage de reconstruction traversé par les sentiments et la quête intérieure.

Avec Chambre 28, Jean-Didier installe son intrigue dans un établissement psychiatrique. Les visites de Jack à Mike donnent bientôt lieu à des visions, des insomnies et des manifestations qui brouillent la frontière entre trouble psychique et surnaturel.

Dans L’âme d’Heather, Xavier Jozelon relie la mort de Heather O’Rourke, jeune interprète de Poltergeist, à la naissance de Caroline, le même jour à Nantes. Un garçon capable de percevoir l’invisible se retrouve parallèlement poursuivi par une présence associée à l’actrice.

Deux autres romans suivront le 14 octobre. Le noir me va si bien, de Sabrina Depraz, raconte le basculement de Stella, qui perd sa meilleure amie et la vue dans un accident. Sa rencontre avec Sacha ouvre un passage fragile entre reconstruction amoureuse et monde invisible.

Enfin, Le dernier Himalayen, d’Élodie Ridolfi, met en scène Giulia, encore hantée par la disparition de Benoît lors du séisme survenu au Népal en 2015. Des signes inexpliqués viennent raviver le deuil et remettre en mouvement une ancienne histoire d’amour.

Pour ses débuts, Lune noire privilégie les territoires les plus proches de l’histoire de Piktos : quête de soi, spiritualité, paranormal, et transformation intime. Le département Blanche viendra ultérieurement élargir le programme. Le groupe ne rompt donc pas avec ses origines : il en confie désormais les thèmes à des personnages de roman.

Crédits illustration : Lune noire éditions