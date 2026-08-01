Listes en folie : des bibliothèques de lectures, à la renverse

Pourquoi classer les livres par genre, époque ou nombre de pages quand on peut les départager selon la qualité de leurs repas, la dangerosité de leurs vacances ou leurs chances de survivre à un dimanche en famille ? Avec Listes en folie, ActuaLitté recommande des lectures à partir de critères parfaitement discutables — et de livres, eux, très sérieusement choisis.
Les listes de lecture aiment l’ordre. Romans français ici, polars là, classiques au fond, nouveautés devant. Tout le monde en rang, personne ne dépasse.
Listes en folie renverse la bibliothèque.
Ici, les livres se retrouvent parce que leurs héros auraient mieux fait de rester couchés, parce que leurs vacances virent au cauchemar ou parce que leur emploi d’été exige davantage de sang-froid qu’une mission de déminage. Ailleurs, juilletistes et aoûtiens s’affrontent sur une aire d’autoroute, les pires invités littéraires sabotent un dîner, et quelques héritages prouvent qu’il faut toujours lire les petites lignes du testament.
Le principe : poser aux livres les questions que personne n’avait jugé utile de poser.
Quels personnages déclencheraient une guerre civile en montant une étagère ? Dans quels romans faut-il absolument refuser la maison isolée au bord du lac ? Quels ouvrages offrir à quelqu’un qui déteste voyager, les mariages, la campagne, ses voisins — ou les quatre à la fois ?
Derrière chaque angle légèrement détraqué, la sélection reste rigoureuse. Romans, essais, bandes dessinées, mangas, albums, classiques ou titres passés sous les radars : tous les genres peuvent entrer dans la danse, à condition de répondre au jeu et de mériter leur place.
Pas de classement définitif, donc. Seulement des chemins de traverse, des rapprochements improbables et une certitude : les livres sont parfois encore meilleurs quand on les prend par le mauvais bout.
Crédits photo :
Ces 1er et 2 août, la France échange ses vacanciers. Les juilletistes remontent avec du sable dans le coffre quand les aoûtiens descendent, convaincus qu’une place les attend encore près de la mer. Entre les deux convois, six livres patientent sur une aire d’autoroute. Trois rentraient, trois partaient. Reste à décider lesquels méritent un demi-tour.
01/08/2026 - 15:30
Ah, les vacances... cette délicieuse période où l'on quitte son bureau, ses habitudes, son quotidien... et surtout, on cesse de travailler. Du moins lorsque l’on est la personne installée sur le transat, et non celle qui apporte la boisson fraîche, ouvre l’aquarium, remplit le réservoir, surveille les enfants ou empêche les pensionnaires d’une colonie de s’entretuer...
25/07/2026 - 11:37
Partir, disait Edmond Haraucourt, c’est mourir un peu. Il ne précisait pas que l’on pouvait aussi perdre la mémoire, exhumer un meurtre, découvrir que son conjoint ment comme il respire ou se retrouver assigné à résidence avec des diplomates nazis. Les poètes négligent parfois les détails pratiques.
23/07/2026 - 13:01
À quelques semaines de la rentrée littéraire, les piles vacillent déjà sous les promesses d’août. Pourtant, sept traductions parues depuis janvier méritent qu’on retarde encore un peu l’invasion annoncée. De l’Australie noongar à Damas, en passant par Lagos, Java, Zurich, le Sandžak et une ferme perdue dans un pays sans nom, ces textes ont bien davantage à offrir qu’un dernier détour avant l’automne.
20/07/2026 - 10:48
Un meurtre pour préparer l’arrivée d’un bébé, une greffe d’utérus dans le métavers, des rêves fabriqués en forêt ou un trésor enfoui dans l’histoire coloniale de La Réunion : nul besoin de 500 pages pour ouvrir de vastes horizons. Du noir à l’imaginaire, de la romance à la poésie, voici dix ouvrages (francophones) à découvrir avant la fin des vacances. À raison d’un titre tous les quatre ou cinq jours, la rentrée peut bien attendre.
18/07/2026 - 09:08
À l’approche de la rentrée littéraire, les piles de livres à paraître ne tarderont pas à chasser celles du printemps. Il reste pourtant un mois et demi pour revenir vers des romans, récits et objets littéraires publiés entre janvier et juin 2026, parfois passés sous les radars malgré leur singularité.
14/07/2026 - 15:01
Du retour d’Adamsberg au conte végétal de Charlotte Monsarrat, le premier semestre 2026 a fait émerger des succès de librairie aussi bien que des échappées plus discrètes. Tous publiés entre le 1er janvier et le 30 juin, ces sept romans écrits en français offrent, avant le déferlement de la rentrée, une cartographie vivante des lectures qui ont compté. Et compteront encore ces prochaines et estivales semaines.
05/07/2026 - 14:48