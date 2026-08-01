Listes en folie : des bibliothèques de lectures, à la renverse

Pourquoi classer les livres par genre, époque ou nombre de pages quand on peut les départager selon la qualité de leurs repas, la dangerosité de leurs vacances ou leurs chances de survivre à un dimanche en famille ? Avec Listes en folie, ActuaLitté recommande des lectures à partir de critères parfaitement discutables — et de livres, eux, très sérieusement choisis.

Les listes de lecture aiment l’ordre. Romans français ici, polars là, classiques au fond, nouveautés devant. Tout le monde en rang, personne ne dépasse.

Listes en folie renverse la bibliothèque.

Ici, les livres se retrouvent parce que leurs héros auraient mieux fait de rester couchés, parce que leurs vacances virent au cauchemar ou parce que leur emploi d’été exige davantage de sang-froid qu’une mission de déminage. Ailleurs, juilletistes et aoûtiens s’affrontent sur une aire d’autoroute, les pires invités littéraires sabotent un dîner, et quelques héritages prouvent qu’il faut toujours lire les petites lignes du testament.

Le principe : poser aux livres les questions que personne n’avait jugé utile de poser.

Quels personnages déclencheraient une guerre civile en montant une étagère ? Dans quels romans faut-il absolument refuser la maison isolée au bord du lac ? Quels ouvrages offrir à quelqu’un qui déteste voyager, les mariages, la campagne, ses voisins — ou les quatre à la fois ?

Derrière chaque angle légèrement détraqué, la sélection reste rigoureuse. Romans, essais, bandes dessinées, mangas, albums, classiques ou titres passés sous les radars : tous les genres peuvent entrer dans la danse, à condition de répondre au jeu et de mériter leur place.

Pas de classement définitif, donc. Seulement des chemins de traverse, des rapprochements improbables et une certitude : les livres sont parfois encore meilleurs quand on les prend par le mauvais bout.

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