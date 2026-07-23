Prix du roman Fnac 2026 : 30 livres pour lancer la rentrée littéraire

Pour sa 25e édition, le Prix du Roman Fnac ouvre la rentrée littéraire avec une sélection de 30 ouvrages, français et étrangers. De l’Occupation aux migrations contemporaines, du Chili de Pinochet aux États-Unis de la conquête spatiale, ces romans font largement entrer l’Histoire dans les trajectoires intimes. Les finalistes seront annoncés le 27 août 2026.
La rentrée littéraire dévoile ses premières lignes de force. Le 10 juillet 2026, la Fnac a annoncé les 30 romans retenus pour la 25e édition de son prix, créé en 2002 et traditionnellement remis avant les principales récompenses de l’automne.
Plus de 250 ouvrages ont été confiés à 800 jurés : 400 libraires Fnac et autant d’adhérents de l’enseigne. Après plusieurs semaines de lecture, chacun attribue des notes et rédige des commentaires. Les titres les mieux évalués composent cette première liste. Les finalistes seront annoncés le 27 août, avant la désignation du lauréat ou de la lauréate, le 21 septembre.
Dans un calendrier éditorial particulièrement chargé, le Prix du Roman Fnac entend conserver son rôle d’éclaireur. En 2023, il avait notamment distingué Veiller sur elle, de Jean-Baptiste Andrea, quelques semaines avant que le livre ne reçoive le prix Goncourt. John Boyne lui a succédé en 2025 avec Les Éléments, traduit de l’anglais par Sophie Aslanides et publié chez JC Lattès.
Sans imposer de ligne thématique, le cru 2026 accorde une place importante aux figures que l’Histoire malmène, déplace ou maintient dans ses marges. Plusieurs récits accompagnent ainsi des femmes et des hommes contraints de partir, confrontés à l’exil ou désireux d’échapper à la place qui leur a été assignée.
La famille constitue un autre foyer majeur de tensions. Parents disparus, héritages silencieux, secrets enfouis et violences transmises traversent une partie des textes retenus, où les liens de filiation deviennent tour à tour des refuges, des poids ou des espaces d’émancipation.
D’autres livres empruntent les voies de l’anticipation, du roman noir ou de la fiction spéculative. Ils élargissent l’ensemble à des mondes fragilisés, des sociétés en crise et des formes narratives qui interrogent aussi bien la disparition du langage que l’effondrement des repères collectifs.
Les 30 ouvrages bénéficieront d’une mise en avant dans les magasins Fnac et sur le site de l’enseigne dès l’été, puis tout au long de l’automne. Cette exposition précoce distingue le prix dans un paysage où les premières listes littéraires sont généralement rendues publiques à partir du mois de septembre.
L'ouvrage lauréat sera dévoilé le 21 septembre 2026.
Un cahier d’écolier, cinquante-deux pages couvertes d’une écriture nerveuse, une morte dont la famille a presque perdu jusqu’au prénom : Anne Percin ne reçoit pas un héritage, plutôt une énigme. Eugénie sous les bombes déplie ce legs minuscule pour restituer l’existence d’Eugénie et de Charles, couple vosgien emporté par le premier XXe siècle, puis par la Grande Guerre. Entre enquête généalogique, fiction historique et méditation sur le pouvoir des mots, le passé revient avec ses odeurs, ses ridicules, ses élans et ses plaies mal refermées. Rendez-vous le 20 août.
21/07/2026 - 11:42
Un téléphone sonne, une femme tombe, trois générations retrouvent la parole. Entre Porto Rico et les États-Unis, Jeanine Cummins remonte les silences d’une lignée de femmes. Parle-moi de chez nous (trad. Christine Auché) est une saga généreuse, traversée d’images splendides, qui pèche surtout lorsqu’elle explique ce qu’elle vient de si bien faire sentir.
17/07/2026 - 16:23
À la mort de Christian Monnay, écrivain culte retiré du monde depuis trente ans, sa fille Chloé découvre que ses neuf manuscrits inédits ne contiennent que des pages blanches. Pour préserver sa mère aveugle, puis pour exister enfin comme autrice, elle glisse ses propres romans sous le nom du père. Anne Pitteloud signe une comédie noire, fine et acide sur la filiation, l’imposture et les légendes que fabrique le monde littéraire. Généalogie à découvrir le 21 août.
15/07/2026 - 12:15
La 25e édition du Prix du Roman Fnac est annoncée, et avec elle la liste des 30 ouvrages sélectionnés. Décerné par un jury de 400 libraires Fnac et de 400 lecteurs passionnés, ce prix marque le coup d’envoi de la rentrée culturelle Fnac et s’inscrit dans l’engagement de l’enseigne pour promouvoir la lecture auprès du plus grand nombre.
10/07/2026 - 09:27
Que garde-t-on de nos mères, et que transmet-on à nos filles ? C’est à cette question que Sasha Bonét tente de donner une réponse dans un récit ample qui explore le motif de l’eau : celle que l’on porte, celle qui donne la vie, celle qui se perd quand on met au monde.
30/06/2026 - 08:00
Dans Ce qui se joue, roman de Caroline Hinault à paraître aux éditions du Rouergue le 19 août 2026, un virus nommé le Fatum s’attaque au langage et plonge progressivement la société dans l’aphasie. Alors que les enseignants sont les premiers touchés, un fonctionnaire du ministère de l’Éducation nationale est envoyé dans un lycée pour observer une classe liée au patient zéro.
29/06/2026 - 09:04
À la fin du XVe siècle, le fort portugais d’Elmina s’élève sur la côte du golfe de Guinée, tandis que l’empire songhaï étend encore son autorité jusqu’aux portes de Tombouctou. Entre royaumes, marchés, guerres et mondes invisibles, Nyanta et Yedyo affrontent des forces qui dépassent leurs vies. Avec Les maîtres du sol, publié chez Liana Levi, Ryad Assani-Razaki compose une fresque historique et spirituelle d’une puissance rare. L'aventure débutera le 20 août.
26/06/2026 - 11:19
À Beyrouth, le 7 octobre 2023, Elisa Shua Dusapin attend dans une chambre d’hôtel plongée dans le noir, téléphone presque déchargé, sac prêt pour une évacuation. Quelques mois plus tard, elle s’installe à Amman, apprend l’arabe, rencontre des réfugiés et des plombières jordaniennes, puis tente de franchir le pont qui mène en Cisjordanie. Publié aux éditions Zoé, Sauf la frontière est un récit documentaire tendu, précis, sur ce que la guerre fait aux corps, aux mots et au désir de circuler librement. Traversée de la frontière le 27 août.
25/06/2026 - 11:56
À Muircross, dans le Fife des années 1990, Cora Mowat a quatorze ans, une mère en fauteuil, une amie plus âgée qui l’agace autant qu’elle l’impressionne et un lotissement dont elle rêve de s’échapper. L’arrivée de Gunner, nouveau compagnon de sa mère, fait vaciller un quotidien déjà saturé de bruit, de manque et de vigilance. Traduit de l'écossais par Anatole Pons-Reumaux et Marguerite Capelle, Ici, maintenant de Tom Newlands sortira chez Métailié, le 21 août.
25/06/2026 - 11:43
Adopté à huit ans par un couple de Beaunois, Arun découvre le vin dans le restaurant familial avant que son palais prodigieux ne bouleverse l’univers des grands crus, où les noms de domaine valent des fortunes. Un procès plane déjà sur son destin. Publié chez Gallimard, Le Palais mêle chronique bourguignonne, roman d’apprentissage et trouble de l’authenticité, avec un plaisir de raconter franchement contagieux et une énergie de feuilleton irrésistible. À déguster le 20 août.
19/06/2026 - 10:59
Naples, 1974. Andrea, passionné d’art, inaugure sa première galerie. Il a fait venir une jeune artiste de vingt-sept ans, Marina Abramović, qui l’avait stupéfié lors d’une performance à Belgrade. Marina incarne le corps communiste qui a grandi sous Tito.
18/06/2026 - 07:00
Sauf la frontière, d’Elisa Shua Dusapin, publié aux Éditions Zoé, figure dans la première sélection — liste longue — du Prix Lumière d’août 2026, dans la catégorie littérature.
Avec ce livre tendu, mobile et profondément attentif, Elisa Shua Dusapin quitte les territoires plus intimes de ses précédents romans pour s’approcher d’une ligne de fracture contemporaine : le Proche-Orient, ses routes, ses villes, ses frontières visibles et invisibles. Le récit s’ouvre au Liban, au dernier jour d’un festival littéraire à Beyrouth.
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L’autrice descend vers le Sud-Liban, au matin du 7 octobre 2023, sans encore savoir ce qui se joue de l’autre côté de la frontière, en Israël. Quelques mois plus tard, revenue en Europe, un pressentiment la pousse à repartir vers la région, en commençant par Amman, en Jordanie.
Au centre du livre, la frontière n’est jamais seulement une ligne sur une carte. Elle devient une expérience intérieure, politique et sensible : ce qui sépare les pays, les langues, les récits, les peurs, mais aussi ce qui oblige à regarder autrement. Elisa Shua Dusapin avance avec prudence, dans l’écoute des lieux et des êtres, attentive à ce que l’Histoire fait aux corps, aux paysages, aux conversations ordinaires.
#[pub-2]
Le livre impressionne par sa retenue, sa précision et sa manière de faire du déplacement une forme de pensée. Ni reportage spectaculaire, ni méditation abstraite, Sauf la frontière cherche une justesse fragile : comment écrire depuis un lieu traversé par la violence, sans confisquer la parole des autres ? Comment regarder ce qui brûle, tout en demeurant fidèle à la nuance, à la pudeur, à l’incertitude ?
Un livre grave, nécessaire et lumineux, où Elisa Shua Dusapin interroge ce que signifie traverser un territoire quand l’Histoire s’y referme, et rappelle que la littérature peut encore tenir lieu de passage là où les frontières prétendent tout séparer.
16/06/2026 - 11:30
1968, Porto Rico. En épousant Peter, un séduisant Américain d’origine irlandaise, Rafaela s’efforce d’étouffer les doutes qui l’assaillent. Pour cette jeune femme hantée par la faillite financière de ses parents et par son amour caché envers le fils de sa gouvernante, quitter son île natale apparaît comme un possible renouveau.
16/06/2026 - 07:00