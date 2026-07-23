Prix du roman Fnac 2026 : 30 livres pour lancer la rentrée littéraire

Pour sa 25e édition, le Prix du Roman Fnac ouvre la rentrée littéraire avec une sélection de 30 ouvrages, français et étrangers. De l’Occupation aux migrations contemporaines, du Chili de Pinochet aux États-Unis de la conquête spatiale, ces romans font largement entrer l’Histoire dans les trajectoires intimes. Les finalistes seront annoncés le 27 août 2026.

La rentrée littéraire dévoile ses premières lignes de force. Le 10 juillet 2026, la Fnac a annoncé les 30 romans retenus pour la 25e édition de son prix, créé en 2002 et traditionnellement remis avant les principales récompenses de l’automne.

Plus de 250 ouvrages ont été confiés à 800 jurés : 400 libraires Fnac et autant d’adhérents de l’enseigne. Après plusieurs semaines de lecture, chacun attribue des notes et rédige des commentaires. Les titres les mieux évalués composent cette première liste. Les finalistes seront annoncés le 27 août, avant la désignation du lauréat ou de la lauréate, le 21 septembre.

Dans un calendrier éditorial particulièrement chargé, le Prix du Roman Fnac entend conserver son rôle d’éclaireur. En 2023, il avait notamment distingué Veiller sur elle, de Jean-Baptiste Andrea, quelques semaines avant que le livre ne reçoive le prix Goncourt. John Boyne lui a succédé en 2025 avec Les Éléments, traduit de l’anglais par Sophie Aslanides et publié chez JC Lattès.

Sans imposer de ligne thématique, le cru 2026 accorde une place importante aux figures que l’Histoire malmène, déplace ou maintient dans ses marges. Plusieurs récits accompagnent ainsi des femmes et des hommes contraints de partir, confrontés à l’exil ou désireux d’échapper à la place qui leur a été assignée.

La famille constitue un autre foyer majeur de tensions. Parents disparus, héritages silencieux, secrets enfouis et violences transmises traversent une partie des textes retenus, où les liens de filiation deviennent tour à tour des refuges, des poids ou des espaces d’émancipation.

D’autres livres empruntent les voies de l’anticipation, du roman noir ou de la fiction spéculative. Ils élargissent l’ensemble à des mondes fragilisés, des sociétés en crise et des formes narratives qui interrogent aussi bien la disparition du langage que l’effondrement des repères collectifs.

Les 30 ouvrages bénéficieront d’une mise en avant dans les magasins Fnac et sur le site de l’enseigne dès l’été, puis tout au long de l’automne. Cette exposition précoce distingue le prix dans un paysage où les premières listes littéraires sont généralement rendues publiques à partir du mois de septembre.

L'ouvrage lauréat sera dévoilé le 21 septembre 2026.