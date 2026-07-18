Rentrée littéraire 2026 : extraits en avant première

Voici une sélection comme chaque année des romans à lire avant leur Un roman commence par une voix, une scène, parfois une phrase qui oblige à poursuivre. Tout au long de l’été, ActuaLitté ouvre les livres de la rentrée littéraire 2026 avant leur arrivée en librairie. Romans français et étrangers, premières œuvres ou signatures attendues : leurs pages se découvrent ici, à travers des extraits proposés en avant-première avec les éditeurs.

Un titre, une couverture, quelques lignes de présentation : la rentrée littéraire sait organiser le désir. Au cœur de l’été, les annonces s’enchaînent, les catalogues circulent et les premiers favoris se désignent déjà. Mais un livre ne se résume jamais à la place qu’on lui promet sur une table, encore moins aux arguments chargés de l’y conduire.

Pour choisir, rien ne vaut le texte.

ActuaLitté propose donc de prendre quelques pages d’avance. À mesure que les maisons nous les confient, ce dossier rassemble des extraits de romans appelés à paraître entre août et septembre 2026. Non pour distribuer les bons points avant l’heure, ni fabriquer un palmarès alors que les ouvrages ne sont pas encore accessibles, mais pour rendre aux lecteurs ce qui leur revient : la possibilité d’entrer dans une histoire et de se faire une première idée.

Quelques feuillets suffisent parfois. Une syntaxe impose son rythme, un personnage retient l’attention, une atmosphère s’installe. Ailleurs, la rencontre ne se produit pas — et cette liberté compte tout autant. L’extrait ne remplace évidemment ni l’œuvre entière ni le travail critique. Il offre toutefois quelque chose de plus immédiat : un contact sans intermédiaire avec l’écriture.

La saison s’annonce abondante. Une première cartographie de 277 romans français et étrangers a permis d’en repérer plusieurs lignes de force. Aux récits familiaux répondent les mémoires collectives, les exils, les guerres, les violences sociales ou politiques, mais aussi l’anticipation et les formes de l’imaginaire. Derrière ces rapprochements nécessaires, chaque livre tente pourtant une aventure singulière : trouver sa langue, son mouvement et ses lecteurs.

Ce dossier s’enrichira au fil des semaines de nouvelles avant-parutions, accompagnées des informations indispensables sur les auteurs, les traducteurs, les maisons et les dates de sortie. Une bibliothèque provisoire, en somme, dont les rayonnages se rempliront jusqu’à la rentrée.

Avant les recommandations, les prix et les succès annoncés, place aux pages. La rentrée littéraire 2026 peut commencer.

DOSSIER - Avant-critiques des romans de la rentrée littéraire 2026

Si nous tentons à tout prix d'être le plus complet possible concernant les bonnes feuilles que nous proposons en avant-parution, il existe des trous dans la raquette. Vous pouvez contacter directement notre service avantparution@actualitte.com en adressant un extrait en format PDF (un chapitre ou équivalent), avec la couverture et le résumé. Nous ferons au mieux.

Crédits photo : Xevi V, CC BY NC ND 4.0