Rentrée littéraire 2026 : extraits en avant première

Voici une sélection comme chaque année des romans à lire avant leur Un roman commence par une voix, une scène, parfois une phrase qui oblige à poursuivre. Tout au long de l’été, ActuaLitté ouvre les livres de la rentrée littéraire 2026 avant leur arrivée en librairie. Romans français et étrangers, premières œuvres ou signatures attendues : leurs pages se découvrent ici, à travers des extraits proposés en avant-première avec les éditeurs.
Un titre, une couverture, quelques lignes de présentation : la rentrée littéraire sait organiser le désir. Au cœur de l’été, les annonces s’enchaînent, les catalogues circulent et les premiers favoris se désignent déjà. Mais un livre ne se résume jamais à la place qu’on lui promet sur une table, encore moins aux arguments chargés de l’y conduire.
Pour choisir, rien ne vaut le texte.
ActuaLitté propose donc de prendre quelques pages d’avance. À mesure que les maisons nous les confient, ce dossier rassemble des extraits de romans appelés à paraître entre août et septembre 2026. Non pour distribuer les bons points avant l’heure, ni fabriquer un palmarès alors que les ouvrages ne sont pas encore accessibles, mais pour rendre aux lecteurs ce qui leur revient : la possibilité d’entrer dans une histoire et de se faire une première idée.
Quelques feuillets suffisent parfois. Une syntaxe impose son rythme, un personnage retient l’attention, une atmosphère s’installe. Ailleurs, la rencontre ne se produit pas — et cette liberté compte tout autant. L’extrait ne remplace évidemment ni l’œuvre entière ni le travail critique. Il offre toutefois quelque chose de plus immédiat : un contact sans intermédiaire avec l’écriture.
La saison s’annonce abondante. Une première cartographie de 277 romans français et étrangers a permis d’en repérer plusieurs lignes de force. Aux récits familiaux répondent les mémoires collectives, les exils, les guerres, les violences sociales ou politiques, mais aussi l’anticipation et les formes de l’imaginaire. Derrière ces rapprochements nécessaires, chaque livre tente pourtant une aventure singulière : trouver sa langue, son mouvement et ses lecteurs.
Ce dossier s’enrichira au fil des semaines de nouvelles avant-parutions, accompagnées des informations indispensables sur les auteurs, les traducteurs, les maisons et les dates de sortie. Une bibliothèque provisoire, en somme, dont les rayonnages se rempliront jusqu’à la rentrée.
Avant les recommandations, les prix et les succès annoncés, place aux pages. La rentrée littéraire 2026 peut commencer.
DOSSIER - Avant-critiques des romans de la rentrée littéraire 2026
Si nous tentons à tout prix d'être le plus complet possible concernant les bonnes feuilles que nous proposons en avant-parution, il existe des trous dans la raquette. Vous pouvez contacter directement notre service avantparution@actualitte.com en adressant un extrait en format PDF (un chapitre ou équivalent), avec la couverture et le résumé. Nous ferons au mieux.
Crédits photo : Xevi V, CC BY NC ND 4.0
Fanny à la folie, le nouveau roman d'Émilie de Turckheim, paraîtra le 19 août 2026 aux éditions JC Lattès. À travers le portrait d'une octogénaire contrainte de quitter son appartement pour entrer en maison de retraite, l'autrice retrace une vie traversée par les souvenirs, les amitiés fondatrices, les amours et les secrets, dans un récit où se mêlent humour, fantaisie et émotion.
18/07/2026 - 10:01
L’heure du digital, l’océan de l’information ne cesse de s’étendre. Toute recherche apporte son flot de réponses et il n’est pas toujours facile de naviguer entre renseignements officiels, astroturfing (une stratégie de manipulation et d’influence), fake news et propagande.
18/07/2026 - 08:00
Martin Reinhard est vétérinaire. Il vient de reprendre un cabinet sur le déclin à Château-Chinon. Mais depuis quelque temps, ce géant qu’on verrait bien en troisième ligne sur un terrain de rugby se sent épuisé. Et le climat automnal n’arrange rien à son état vaguement dépressif. Pire, un matin, alors qu’il observe des chevreuils à proximité de sa maison, une étrange tache bleue apparaît dans son champ de vision.
18/07/2026 - 07:00
Jeanne, Eric et Abdallah sont adolescents quand ils forment un groupe de musique : Les Pirouettes Cacahuètes. Ils voulaient fabriquer du son, une matière sauvage pour contrer l’effondrement annoncé, mais jamais le trio n’aurait imaginé alimenter une révolution à venir.
17/07/2026 - 09:00
Antoine Hummel propose un jeu. Son dispositif littéraire caustique entreprend de nous décoller du régime permanent de sollicitation que produisent les algorithmes de plateformes et d’applications. En se confrontant à YouTube et en laissant s’insinuer l’intelligence artificielle, le texte explore ce que deviennent l’attention, le jugement et la création lorsque la répétition du même et la suggestion algorithmique enclosent notre appréhension du monde.
17/07/2026 - 08:00
L’eau est devenue l’or bleu du XXIe siècle, une ressource rare et convoitée, au cœur des équilibres géopolitiques. Dans un monde sous tension, Léa, ingénieure spécialiste du traitement de l’eau, travaille sur des technologies de pointe censées répondre à la pénurie. Lorsque la crise s’intensifie, elle est mobilisée au sein de Blue Corps, une unité internationale chargée de sécuriser les ressources hydriques, considérées comme des infrastructures critiques.
17/07/2026 - 07:00
Pâquerette a 28 ans. Elle est laborantine, et follement amoureuse de Jean-Benoît, son fiancé, qu’elle considère comme l’homme parfait. Un soir, après sa journée de travail, elle rentre chez elle, avec dans sa poche, un ticket de Loto sur lequel elle a coché tous les numéros qui racontent leur histoire d’amour. Installée devant la télé, elle retient son souffle. Les chiffres tombent… un par un. Jusqu’au dernier : jackpot, trente-deux millions d’euros !
16/07/2026 - 08:00
Près de l’ancienne mine creusée par les Britanniques, une veuve assiste aux recherches des victimes dans un lac artificiel. Un homme en combinaison plonge puis remonte sans cesse des eaux. Elle tremble à l’idée de ce qu’il pourrait repêcher. Traduit du grec par Nicolas Pallier.
16/07/2026 - 07:00
Comme il y a une dialectique de la raison, il y a une dialectique de la mémoire qui métamorphose le souvenir de la révolte en culte de l’ordre, les anniversaires des révolutions en défilés militaires, l’héritage de la Shoah en légitimation d’un État génocidaire ; ainsi s’affrontent les romans nationaux et la tradition des vaincus, le culte des héros et les traces laissées par les sans-nom, les monuments et les remémorations dissidentes.
15/07/2026 - 09:00
Avec Les Désarmantes, son troisième roman à paraître le 21 août 2026 aux éditions Fugue, Caroline Bouffault imagine une France devenue une république pacifiste dirigée exclusivement par des femmes, où l’arrivée d’une journaliste étrangère vient révéler les contradictions d’un modèle fondé sur l’exclusion des hommes.
15/07/2026 - 07:48
À la veille de la Révolution française, Paris se pense comme une terre de liberté, régie par le principe selon lequel « il n’y a pas d’esclaves en France ». Pourtant, pour les esclaves venus des colonies chercher refuge dans la capitale, cette promesse se révèle fragile et souvent illusoire.
14/07/2026 - 09:00
Alors qu’elle prend la route pour tenter de calmer ses angoisses, Coro se retrouve sur des sentiers déserts, sans téléphone portable, frôlant la panne sèche. La nuit progresse, et alors qu’elle s’aventure au bout d’un chemin étroit pour demander de l’aide, elle arrive devant un grand portail noir. Elle va découvrir une demeure isolée, entourée de végétation et peuplée d’animaux. La communauté de femmes qui y vit propose son aide à Coro.
14/07/2026 - 08:00
À partir des dossiers retrouvés des personnes internées à Anjanamasina (Madagascar), l’un des premiers asiles d’aliénés des colonies françaises, Raphaël Gallien prend au sérieux des paroles jugées délirantes, des gestes incompris, des trajectoires brisées, pour approcher les effets intimes de la colonisation.
11/07/2026 - 09:00
Sur l’île de Muckle Flugga, le point habité le plus septentrional du Royaume-Uni, se dresse le phare de l’impossible, un des fameux phares de Stevenson. Un père et son fils le gèrent ensemble, depuis des années, accueillant parfois des pensionnaires, ornithologues pour la plupart. L’île est en effet peuplée d’une immense variété d’oiseaux, dont certains inattendus.
11/07/2026 - 08:00
Quand Will Somersby débarque en titubant dans le hall d’un hôpital psychiatrique canadien, il prétend être venu à pied depuis le Tennessee, guidé par le chant d’un rossignol. Il affirme, en outre, être âgé de 456 ans. Il est alors confié aux bons soins du Dr Miranda Gosling, peu à peu convaincue d’avoir déjà croisé l’étrange individu...
11/07/2026 - 07:00
Dans Le fabuleux piano, à paraître le 27 août chez Robert Laffont, Sonia Devillers retrace l’histoire d’un instrument disparu, le piano de la famille Enoch, éditeurs de partitions, en l’inscrivant dans celle des milliers de pianos volés aux familles juives à Paris pendant l’Occupation, puis déplacés jusqu’aux confins du IIIe Reich. À travers cette enquête, l’autrice explore à la fois la spoliation, la mémoire familiale et la place intime que peuvent occuper les objets dans la transmission.
10/07/2026 - 08:56
Avec Entre amis (Actes Sud), premier roman de Hal Ebbott traduit de l’anglais (États-Unis) par Laure Manceau et publié le 26 août, l’auteur met en scène deux familles liées par une amitié ancienne, soudain confrontées à un acte de violence qui bouleverse leurs certitudes et révèle les tensions sociales, intimes et familiales longtemps restées sous silence.
10/07/2026 - 06:56
S’il est loisible de méditer sur les mystères insondables du monde que nous habitons, le fait que la science parvienne à le rendre compréhensible devrait, en soi, être un sujet d’étonnement. Pourquoi l’ingéniosité du vivant anticipe-telle nos techniques ? Pourquoi les mathématiques les plus abstraites décrivent-elles le réel ? Conjuguant sciences sociales et sciences du vivant, Bernard Lahire remonte aux racines du réalisme pour élucider l’« éternel mystère » : pourquoi comprenons-nous le monde ?
08/07/2026 - 08:00
Françoise Theillou explore la relation complexe d’André Malraux à l’amour et aux femmes, à peu près absente de son œuvre et des grandes biographies qui lui ont été consacrées. L’écrivain a volontairement brouillé les pistes entre réel et imaginaire, taisant l’intime et rejetant toute lecture biographique de son œuvre. Ce sont surtout les femmes qui l’ont aimé, Clara, Josette, Madeleine, Sophie, qui ont permis de lever en partie le voile, chacune révélant un Malraux différent.
08/07/2026 - 07:00
Plus d’ouvriers, plus de conducteurs de bus, plus de vendeurs… La société israélienne est à l’arrêt. À Tel-Aviv, Ariel et Alaa sont voisins et amis. L’un est journaliste, un sioniste libéral, critique à l’égard de l’occupation militaire de la Cisjordanie et de Gaza, mais fidèle au projet du pays ; l’autre, cameraman palestinien, est hanté par les souvenirs de sa grand-mère récemment décédée, jamais remise de la Nakba et de la perte de sa ville, Jaffa.
07/07/2026 - 09:00
Vous pensez avoir une famille dysfonctionnelle ? Attendez de rencontrer les Flynn. Rien ne va plus chez eux. La mère tente de sauver son mariage en s’essayant au couple libre, tandis que le père s’enfonce dans une crise existentielle forcément pathétique.
07/07/2026 - 08:00
Après Servir les riches, sa première enquête retentissante chez les grandes fortunes, Alizée Delpierre poursuit sa réflexion sur les rapports de domination et d’exploitation. Dans ce nouveau terrain inédit nourri de nombreux témoignages et de scènes stupéfiantes, elle fait tomber un tabou : aujourd’hui en France, autour de nous, dans tous les secteurs d’activité, il existe des travailleurs que leurs employeurs traitent comme des esclaves.
07/07/2026 - 07:00
Tombeau de Parsifal, de Dimitri Bortnikov, paraîtra le 19 août aux éditions Rivages. Dans ce roman, un écrivain franco-russe retourne dans sa ville natale après vingt ans d'absence afin de comprendre les circonstances de la mort de sa mère. Ce voyage, nourri par les souvenirs, la culpabilité et la quête de justice, devient une exploration de la mémoire et des frontières entre vengeance, pardon et responsabilité.
06/07/2026 - 09:29
Lait cru, premier roman de Steve Poutré, paraîtra le 20 août 2026 aux éditions Les Escales. Lauréat du Prix littéraire du Gouverneur général, ce roman plonge le lecteur dans une ferme laitière québécoise où un enfant grandit au sein d'une famille marquée par les troubles psychiques, la rudesse du monde agricole et une violence omniprésente.
06/07/2026 - 08:23
Suzanne Valadon, l'insoumise, d'Agnès Clancier, paraîtra le 25 août aux éditions des Instants. Ce roman biographique retrace le parcours de Suzanne Valadon, artiste majeure de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, en revenant sur son ascension dans un univers artistique largement dominé par les hommes et sur l'affirmation d'une liberté qui irrigue toute son œuvre.
06/07/2026 - 07:14
« Aucune histoire ne devrait débuter de cette façon », se dit Cécile Blain, cinquante-six ans, en jetant un ultime regard sur son appartement vide. Après un divorce, elle s’apprête à déménager le dernier vestige de sa vie passée : sa bibliothèque.
05/07/2026 - 08:00
Dans les tours de béton aux confins de la ville, Virginia chasse le poids des années et la violence qui l’entoure avec ses rêves de fête et ses dessins d’oiseaux. Entre deux étages, un jeune homme scrute les taches bleues qui naissent sous ses yeux.
05/07/2026 - 07:00
Chercher la bête, sixième roman de Loulou Robert, paraîtra le 20 août aux éditions de L'Observatoire. Dans ce récit d'anticipation, l'autrice imagine une société gagnée par une violence inexpliquée, tandis que deux personnages tentent de préserver leur humanité face à un monde qui semble basculer dans la barbarie.
04/07/2026 - 08:06
Le Chat de Montaigne, premier roman en français de Nils Minkmar, paraîtra le 20 août aux Presses de la Cité. Dans ce récit historique, l'auteur imagine Michel de Montaigne appelé par Catherine de Médicis à une mission politique au cœur des guerres de Religion, tandis qu'un chat accompagne le philosophe dans une France traversée par les violences et les luttes de pouvoir.
04/07/2026 - 07:26
Rien que de grands tournesols, premier roman de Vincent Vigneron, paraîtra le 20 août en librairie. Dans ce récit inspiré de la vie de Vincent van Gogh, l'auteur retrace le parcours intime du peintre, de son enfance aux Pays-Bas jusqu'à ses dernières années, en s'attachant à explorer les doutes, les aspirations et la naissance de sa vocation artistique.
04/07/2026 - 06:18
Des femmes sans bouche, le nouveau roman de Maud Jan-Ailleret, paraîtra le 19 août 2026 aux éditions HarperCollins. À travers le parcours d'une gynécologue confrontée aux silences et aux blessures de son histoire familiale, l'autrice explore les mécanismes de la transmission intergénérationnelle, entre secrets, traumatismes et quête de reconstruction.
03/07/2026 - 08:47
Chante Méchante, le septième roman de Guillaume Sire, paraîtra le 19 août aux éditions Calmann-Lévy. Ce récit suit Léonie Dantin, une comédienne au passé marqué par la manipulation et les faux-semblants, qui, après l'annonce d'une maladie incurable, entreprend un voyage à Guernesey pour affronter les conséquences de ses choix et interroger son propre destin.
03/07/2026 - 07:37
La Croix damnée, de Sally Carson, traduit par Véronique Minder, paraîtra le 27 août 2026 aux éditions Hachette, dans la collection La Belle Étoile. Publié pour la première fois en Angleterre en 1934 sous le titre Crooked Cross, ce roman, traduit pour la première fois en français, suit une jeune Bavaroise confrontée à la montée du nazisme, tandis que les divisions idéologiques gagnent sa famille et menacent son histoire d'amour avec un médecin d'origine juive. Traduction de l’anglais (GB) par Véronique Minder.
03/07/2026 - 06:22
À La Plantation, bar de Saigon où végète chaque jour la même bande d’habitués, Mỹ est sur toutes les lèvres. Il a suffi qu’elle y fasse irruption, fraîchement extirpée d’un appartement-bordel par l’association du quartier, pour que les hommes s’agglutinent au comptoir et plaquent leur désir sur elle.
02/07/2026 - 09:00
« Quand rentrerai-je à la maison ? C’est pour ne pas avoir à répondre à cette question que je n’ai jamais eu de maison », dit Bartabas. Il a entièrement raison. Condamnée à l’immobilité, la maison se sent parfois à l’étroit et trouve le temps long entre ses quatre murs. Réfractaire à son destin, elle met le nez dehors, prend l’air, emporte sa valise… puis prend le large.
02/07/2026 - 08:00
Inédit en France, Comme la viande aime le sel est un premier roman hors norme, à la fois charnel, immersif et profondément troublant. Sous les apparences du roman historique – Angleterre du XVIIe siècle, guerre civile, bouleversements politiques – se déploie en réalité un roman de désir et d’emprise, porté par une voix singulière : celle de Jacob Cullen.
02/07/2026 - 07:00
Publié chez Fayard le 19 août, Si tu n’as jamais joué, premier roman d’Arthur Grossmann, suit Bazar, Camille et Nadir, trois jeunes en rupture confrontés au décrochage scolaire, au racisme et au manque de perspectives. Dans le sud des Hauts-de-Seine, leur participation à un programme de réinsertion par le rugby ouvre la voie à une transformation personnelle et collective.
01/07/2026 - 07:30
Avec Rien d’humain ne m’est étranger, publié aux éditions Noir sur Blanc le 20 août 2026, Virginie Ollagnier signe un roman situé entre la Roumanie soviétique des années 1950 et l’après-Ceaușescu de 1989. À travers le destin de deux frères séparés par la répression, le texte interroge la mémoire, l’exil et les traces laissées par la violence politique sur les individus.
01/07/2026 - 07:00
Une ombre… un murmure, roman de Christian Laborie publié aux Presses de la Cité le 13 août 2026, suit Gabrielle, une jeune femme issue d’une famille bourgeoise d’Alès qui fuit une éducation rigide et un drame familial pour se réfugier dans les Cévennes. Inspiré d’une histoire vraie, le récit explore l’isolement, la survie en pleine nature et la possibilité d’un nouveau départ à travers une rencontre inattendue.
01/07/2026 - 06:00
L’espace de quelques heures, Jeanne entre par effraction dans la maison d’une morte : celle de sa professeure de sport du collège. Cette femme, qu’elle n’a jamais revue, a eu des gestes interdits alors que Jeanne avait douze ans.
30/06/2026 - 09:00
Que garde-t-on de nos mères, et que transmet-on à nos filles ? C’est à cette question que Sasha Bonét tente de donner une réponse dans un récit ample qui explore le motif de l’eau : celle que l’on porte, celle qui donne la vie, celle qui se perd quand on met au monde.
30/06/2026 - 08:00
Eugénie sous les bombes raconte les destins de deux gamins de la campagne vosgienne, à l’orée du xxe siècle. Charles naît à Dignonville, ses parents sont domestiques. Ce qui l’attend, c’est un avenir d’ouvrier agricole ou d’employé de maison. Mais son goût pour l’étude va changer la donne.
30/06/2026 - 07:00
Dans Ce qui se joue, roman de Caroline Hinault à paraître aux éditions du Rouergue le 19 août 2026, un virus nommé le Fatum s’attaque au langage et plonge progressivement la société dans l’aphasie. Alors que les enseignants sont les premiers touchés, un fonctionnaire du ministère de l’Éducation nationale est envoyé dans un lycée pour observer une classe liée au patient zéro.
29/06/2026 - 09:04
Oroppa, premier roman de Safae el Khannoussi, traduit du néerlandais des Pays-Bas par Françoise Antoine-Moussieaux, paraîtra le 27 août 2026 chez Robert Laffont, dans la collection Pavillons. Entre Amsterdam, Paris, Tunis et Casablanca, le livre suit plusieurs personnages déracinés, réunis autour d’un bar parisien devenu refuge pour celles et ceux qui vivent en marge, tout en portant les traces d’un passé dont ils peinent à se défaire.
29/06/2026 - 08:00
Avec Spectres, à paraître le 20 août aux éditions Au diable vauvert, Thomas Gunzig signe un roman de rentrée littéraire qui mêle science-fiction, horreur existentielle et réflexion sur l’exploitation du vivant comme de l’invisible. Le récit suit une physicienne confrontée à l’ouverture d’une dimension parallèle, découverte majeure que les logiques économiques transforment rapidement en territoire à exploiter, jusqu’à provoquer une réaction aux conséquences irréversibles.
29/06/2026 - 07:00
À nos marques, roman jeunesse de Bénédicte Rousset et Calouan, paraît aux Éditions La Trace le 27 août 2026 : premier tome de la collection Nos différences en équilibre, le livre suit Élaïa et Lucien, deux adolescents que tout oppose, contraints de cohabiter lorsque leurs parents décident de former un nouveau foyer.
28/06/2026 - 09:00
Odyssée funambule, roman de Nicolas Deleau à paraître aux éditions Actes Sud le 26 août, s’ouvre sur l’arrivée nocturne d’un homme nommé Job sur les quais de Durban, porteur d’un deuil intime et d’une quête dont il ne mesure pas encore l’ampleur. De rencontres en traversées, du Zambèze aux Grands Lacs, d’Obock aux rives du Gange, le récit compose une épopée errante, peuplée de figures énigmatiques, sur près de trente ans.
28/06/2026 - 08:00
Dans Glissando, à paraître le 27 août aux éditions Zoé, Anne-Sophie Subilia suit Béa, une jeune mère qui vient d’avoir son deuxième enfant et dont le quotidien se trouble sous le poids des tâches domestiques, des inquiétudes et des tensions familiales. Le roman observe, au plus près, la fatigue maternelle, la fragilité du couple et les moments de retrait par lesquels son personnage tente de retrouver une forme d’équilibre.
28/06/2026 - 07:00
Lycéenne, née de parents algériens, Chérine vit dans la banlieue lyonnaise. D’un caractère réservé, passionnée de films bollywoodiens, elle imagine avec son amie Farah – extravertie et dotée d’un sens aigu de la repartie – des lendemains meilleurs.
27/06/2026 - 09:00
À trente-cinq ans, du haut de son mètre quatre-vingt-cinq, Frédérique est perdue dans une vie qui manque d’éclat. Jusqu’au jour où une banale altercation sur un trottoir met Gabriel sur sa route. Pour Frédérique, c’est une évidence cosmique ils sont faits l’un pour l’autre : elle le voit, elle le sent, elle le sait.
27/06/2026 - 08:00