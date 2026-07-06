Le Prix Pierre Daix a été créé en 2015 par François Pinault, en hommage à la mémoire de son ami journaliste, écrivain et historien de l’art français mort en 2014. Militant, résistant, esprit libre et grande figure intellectuelle de son époque, Pierre Daix était un spécialiste de l’art du XXe siècle et auteur de nombreux ouvrages
Doté de 15.000 €, le Prix Pierre Daix distingue chaque année un ouvrage consacré à l’histoire de l'art moderne et contemporain. Son jury est composé d’une dizaine de personnalités du monde de l’art et de la recherche et désigne l'ouvrage lauréat en fin d'année.
Au cours de son histoire, le Prix Pierre Daix a salué, entre autres, Elvan Zabunyan, Éric de Chassey, Jérémie Koering, Pascal Rousseau, Rémi Labrusse ou encore Élisabeth Lebovici.
En 2025, à l'occasion des dix ans du Prix Pierre Daix, François Pinault a souhaité créer parallèlement la Bourse Pierre Daix destinée à soutenir et accompagner l’écriture de jeunes historiens de l’art. Dans le prolongement du prix éponyme, cette bourse distingue l’excellence de la recherche en histoire de l’art, centrée sur la création contemporaine.
Elle valorise une recherche innovante sous un angle historique, théorique ou critique, et contribue à faire émerger de nouvelles perspectives portées par de jeunes chercheuses et chercheurs, de moins de 35 ans. Dotée de 5000 €, cette bourse est remise une fois par an, lors de la cérémonie du Prix Pierre Daix. Les candidatures à la bourse sont proposées par les membres du jury du prix, sur la base de travaux remarqués au cours de l’année.
Le jury du Prix Pierre Daix délibérera à l’automne pour choisir le 12e ouvrage lauréat, dont l'auteur ou l'autrice recevra une dotation de 15.000 € en novembre prochain, à la Bourse de Commerce, à Paris. À cette occasion, et pour la deuxième année, la Bourse Pierre Daix sera remise en parallèle à un jeune historien de l’art.
06/07/2026 - 09:36
Pinault Collection annonce l’attribution du prix Pierre Daix 2025 à l’historienne de l’art Elvan Zabunyan pour son ouvrage Réunir les bouts du monde. Art, histoire, esclavage en mémoire, publié en octobre 2024 aux éditions B42. Créé en 2015 par François Pinault, le prix récompense chaque année un livre consacré à l’histoire de l’art moderne et contemporain.
24/11/2025 - 18:30
Le jury du Prix Pierre Daix s’est réuni fin mai pour sélectionner les ouvrages en lice pour cette nouvelle édition. Ils se retrouveront à l’automne prochain pour délibérer, et annoncer un lauréat en novembre à la Bourse de Commerce, à Paris.
12/06/2025 - 16:43
Le Prix Pierre Daix 2024 a été remis à Éric de Chassey pour son ouvrage Donner à voir. Images de Birkenau, du Sonderkommando à Gerhard Richter. La cérémonie s’est tenue le 25 novembre à la Bourse de Commerce, en présence de François Pinault, créateur du prix, qui le lui a remis.
27/11/2024 - 15:07
Le jury du Prix Pierre Daix s’est réuni fin avril pour sélectionner les ouvrages en lice pour cette nouvelle édition. Ils se retrouveront à l’automne prochain pour délibérer, et annoncer un lauréat en novembre à la Bourse de Commerce, à Paris.
12/06/2024 - 12:56
Pinault Collection annonce que le prix Pierre Daix a été attribué cette année à l’ouvrage de Jérémie Koering, Les iconophages, une histoire de l’ingestion des images, paru aux éditions Actes Sud en 2021. Le prix Pierre Daix a été créé par François Pinault en 2015, en hommage à la mémoire de son ami l’écrivain et historien de l’art, Pierre Daix, décédé en 2014. Chaque année depuis lors, ce prix, doté de dix mille euros, distingue un ouvrage consacré à l’histoire de l’art moderne et contemporain.
29/11/2022 - 14:52
Le Prix Pierre Daix a été créé par François Pinault en 2015, en hommage à la mémoire de son ami écrivain et historien de l’art français, décédé en 2014. Huit livres sont en lice pour l'édition 2022 de la récompense, dotée à hauteur de 10.000 €. L'ouvage lauréat sera annoncé le 28 novembre prochain.
13/07/2022 - 16:36
Le Prix Pierre Daix, créé par François Pinault en 2015 en hommage à son ami l’écrivain et historien de l’art Pierre Daix, décédé en 2014, est remis chaque année à un ouvrage consacré à l’histoire de l’art moderne et contemporain. Cette année, deux livres sont salués, après l'absence de récompense en 2020.
30/11/2021 - 08:23
Créé par François Pinault en mémoire de son ami, l’historien Pierre Daix, disparu en 2014, le Prix Pierre Daix est décerné depuis 2015, en fin d’année. Depuis lors – à l’exception de 2020 en raison des mesures sanitaires – ce prix, doté de 10.000 €, récompense un ouvrage consacré à l’histoire de l’art moderne et contemporain.
08/07/2021 - 15:48
Le prix Pierre Daix a été créé par François Pinault en 2015, en hommage à la mémoire de son ami écrivain et historien de l’art français, décédé en 2014. Il distingue chaque année un ouvrage consacré à l’histoire de l’art moderne et contemporain : 5 titres ont été sélectionnés par le jury.
10/07/2019 - 11:41
Le Prix Pierre Daix a été attribué en cette année 2018 à Pérégrinations. Paysages entre nature et histoire, de Pierre Wat, publié par les éditions Hazan. Le prix a été remis à l'auteur du livre, historien de l’art, par François Pinault, ce lundi 3 décembre au Musée national Picasso–Paris, à l'invitation de Laurent Le Bon, président du musée.
04/12/2018 - 09:38