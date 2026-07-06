Le Prix Pierre Daix a été créé en 2015 par François Pinault, en hommage à la mémoire de son ami journaliste, écrivain et historien de l’art français mort en 2014. Militant, résistant, esprit libre et grande figure intellectuelle de son époque, Pierre Daix était un spécialiste de l’art du XXe siècle et auteur de nombreux ouvrages

Doté de 15.000 €, le Prix Pierre Daix distingue chaque année un ouvrage consacré à l’histoire de l'art moderne et contemporain. Son jury est composé d’une dizaine de personnalités du monde de l’art et de la recherche et désigne l'ouvrage lauréat en fin d'année.

Au cours de son histoire, le Prix Pierre Daix a salué, entre autres, Elvan Zabunyan, Éric de Chassey, Jérémie Koering, Pascal Rousseau, Rémi Labrusse ou encore Élisabeth Lebovici.

En 2025, à l'occasion des dix ans du Prix Pierre Daix, François Pinault a souhaité créer parallèlement la Bourse Pierre Daix destinée à soutenir et accompagner l’écriture de jeunes historiens de l’art. Dans le prolongement du prix éponyme, cette bourse distingue l’excellence de la recherche en histoire de l’art, centrée sur la création contemporaine.

Elle valorise une recherche innovante sous un angle historique, théorique ou critique, et contribue à faire émerger de nouvelles perspectives portées par de jeunes chercheuses et chercheurs, de moins de 35 ans. Dotée de 5000 €, cette bourse est remise une fois par an, lors de la cérémonie du Prix Pierre Daix. Les candidatures à la bourse sont proposées par les membres du jury du prix, sur la base de travaux remarqués au cours de l’année.