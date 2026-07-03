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2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
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Les prix de la rentrée littéraire 2026 : des sélections aux lauréats

La rentrée littéraire de l'année 2026 s'annonce, avec sa cohorte de romans et l'impitoyable sélection médiatique qui n'en conservera que quelques-uns. Mais d'autres prescripteurs s'affairent : les jurys des prix littéraires, seront toujours aussi nombreux, du Goncourt au Renaudot, en passant par le Femina, l'Interallié ou le Médicis...

Le 03/07/2026

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03/07/2026

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Les récompenses de la rentrée littéraire parviendront-elles à dynamiser un marché du livre particulièrement morose, en 2026 ? Ou, au contraire, accélèreront-elles la concentration des ventes sur quelques titres seulement, avec le risque de renforcer des acteurs déjà puissants, au détriment de l'édition indépendante ?

Plus que jamais, cette édition 2026 de la rentrée littéraire, avec toutes ses distinctions, sera très observée par le secteur. Côté littérature, les parutions annoncées évoquent des thèmes plutôt attendus dans les catalogues, pour la période : les conflits, les déplacements, les silences familiaux, les violences faites aux femmes, les héritages coloniaux et les inquiétudes écologiques.

Les membres des jurys seront-ils sensibles à ces préoccupations ? Les choix des Prix Goncourt, Renaudot, Femina ou Interallié seront en tout cas analysés à la lumière d'un monde du livre qui n'échappe pas aux inquiétudes contemporaines et aux logiques de pouvoir, comme l'a montré le limogeage de l'éditeur Olivier Nora de la maison Grasset, plus tôt dans l'année.

D'ailleurs, les remises de prix elles-mêmes sont l'expression d'une validation culturelle encore largement portée par des jurys aux compositions peu diversifiées. Néanmoins, cette prescription reste efficiente, et produit chaque année des conséquences concrètes pour les ventes des livres distingués.

Photographie : Fresque de Jérôme Mesnager, à Rennes (illustration, ActuaLitté, CC BY SA 4.0)

 
 
 

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03/07/2026 - 17:05

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