Lancé en 2020, le Prix littéraire Les Inrockuptibles s’est donné pour vocation de prolonger le travail critique de la rédaction, tout en soutenant des ouvrages susceptibles de passer inaperçus dans un contexte particulièrement difficile pour la librairie et l’édition. Il se décline en plusieurs catégories, correspondant à des genres éditoriaux.

Le Prix Les Inrockuptibles, fondé en 2020 par la revue mensuelle homonyme, distingue chaque année des ouvrages dans différentes catégories : roman français, roman étranger, premier roman, essai et bande dessinée.

Le prix littérature (Meilleur Roman, Meilleur premier roman, Meilleur Roman étranger) est remis traditionnellement fin octobre/début novembre, le prix BD (meilleure BD, meilleur manga, meilleure première BD) est remis en juin, comme le prix Essais (Meilleur essai, meilleur premier essai).

Au cours de son histoire, le Prix Les Inrockuptibles a notamment salué Constance Debré, Neige Sinno, Laura Vazquez, Sigrid Nunez, Dimitri Rouchon-Borie, Tal Madesta, Florence Dupré la Tour, ou encore Brecht Evens.