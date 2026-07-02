Lancé en 2020, le Prix littéraire Les Inrockuptibles s’est donné pour vocation de prolonger le travail critique de la rédaction, tout en soutenant des ouvrages susceptibles de passer inaperçus dans un contexte particulièrement difficile pour la librairie et l’édition. Il se décline en plusieurs catégories, correspondant à des genres éditoriaux.
Le Prix Les Inrockuptibles, fondé en 2020 par la revue mensuelle homonyme, distingue chaque année des ouvrages dans différentes catégories : roman français, roman étranger, premier roman, essai et bande dessinée.
Le prix littérature (Meilleur Roman, Meilleur premier roman, Meilleur Roman étranger) est remis traditionnellement fin octobre/début novembre, le prix BD (meilleure BD, meilleur manga, meilleure première BD) est remis en juin, comme le prix Essais (Meilleur essai, meilleur premier essai).
Au cours de son histoire, le Prix Les Inrockuptibles a notamment salué Constance Debré, Neige Sinno, Laura Vazquez, Sigrid Nunez, Dimitri Rouchon-Borie, Tal Madesta, Florence Dupré la Tour, ou encore Brecht Evens.
Le Prix littéraire des Inrockuptibles du meilleur roman français 2025 est remis à Laura Vazquez, pour Les Forces (Sous-Sol). Séphora Pondi remporte le prix du Premier roman pour Avale (Grasset) et deux autrices sont ex-aequo dans la catégorie Roman étranger : Les Vulnérables, de Sigrid Nunez (Stock, trad. par Mathilde Bach) et Je suis fan, de Sheena Patel (Gallimard/Du monde entier, trad. Marie Darrieussecq).
20/10/2025 - 07:02
Lancé en 2020, en plein cœur de la pandémie et du confinement, le Prix littéraire Les Inrockuptibles s'est donné pour vocation de prolonger le travail critique de la rédaction, tout en soutenant des ouvrages susceptibles de passer inaperçus dans un contexte particulièrement difficile pour la librairie et l’édition.
02/10/2025 - 11:35
Créé en 2020, au cœur de la pandémie et du confinement, le Prix littéraire Les Inrockuptibles est pensé à l’origine pour prolonger le travail critique de la rédaction tout en soutenant des ouvrages menacés de passer inaperçus dans un contexte difficile pour la librairie et l’édition. Il fête cette année sa sixième édition, parrainée par l’acteur, metteur en scène et réalisateur Vincent Macaigne.
12/09/2025 - 10:21
Le prix littéraire de bande dessinée des Inrockuptibles souffle sa cinquième bougie. Pour cette nouvelle édition, présidée par Dominique A, les Inrocks ont attribué trois prix Inrocks BD : Meilleure BD, Meilleur Manga et Meilleure Première œuvre. Découvrez le nom des lauréats et lauréates.
03/06/2025 - 17:31
Le prix littéraire de bande dessinée des Inrockuptibles célèbre cette année son cinquième anniversaire. Pour cette nouvelle édition, sous la présidence de Dominique A, les Inrocks attribueront trois prix Inrocks BD : Meilleure BD, Meilleur Manga et Meilleure Première œuvre.
09/05/2025 - 12:24
#PrixAutomne24 - Édouard Louis est le lauréat de la cinquième édition du prix littéraire Les Inrockuptibles, pour son roman L’Effondrement, publié au Seuil. Louise Bentkowski, Justin Torres, Brecht Evens, et Kaoutar Harchi ont également reçu des distinctions.
24/10/2024 - 11:02
Pour cette cinquième édition du prix Les Inrockuptibles, le jury a sélectionné 4 titres dans cinq catégories, parmi les 50 livres en compétition. Romans ou récits français, premiers romans ou récits, romans ou récits étrangers, essais, et bandes dessinées. Les lauréats seront révélés le 24 octobre.
03/10/2024 - 14:04
Les premières sélections du Prix littéraire Les Inrockuptibles 2024 sont connues. La récompense littéraire célèbre sa cinquième édition sous la présidence de Neige Sinno, la dernière lauréate. Romans et récits, qu'ils soient français ou étrangers, essais, et bandes dessinées, voici les shortlists. Les lauréats seront révélés le 24 octobre.
13/09/2024 - 15:56
#PrixAutomne23 —Pour cette quatrième édition, le prix littéraire Les Inrockuptibles est attribué à Neige Sinno, Élise Goldberg, Cristina Rivera Garza, Tal Madesta, Reiner Stach et Nine Antico. « J'aime le rôle de présidente du prix, car cela permet de convaincre de lire un livre, de créer du désir, un désir de lecture », assure Lola Lafon, présidente du jury.
24/10/2023 - 10:10
Rentreelitteraire23 - Pour la quatrième édition du Prix littéraire Les Inrockuptibles, le comité a choisi 50 ouvrages répartis en 5 catégories : romans français, premiers romans, romans étrangers, essais et bandes dessinées. Lola Lafon, qui a remporté le Prix Les Inrockuptibles 2022 avec son ouvrage Quand tu écouteras cette chanson publié chez Stock, dirigera le jury.
04/09/2023 - 10:32
Pour la deuxième année consécutive, la revue Les Inrockuptibles a décerné des prix littéraires de la rentrée, dans cinq catégories : romans, romans étrangers, essais, premiers romans et bandes dessinées. Le prix du roman est revenu à Christine Angot, déjà saluée par le Prix Médicis pour Le voyage dans l'Est (Flammarion).
04/11/2021 - 11:36
La revue Les Inrocks annonce une nouvelle sélection d'ouvrages de la rentrée littéraire, pour les récompenses qu'elle décerne depuis l'année dernière. Les débats ont été animés, puisque l'on passe de 50 titres à 20 seulement, pour la nouvelle sélection, dans cinq catégories.
04/10/2021 - 16:10
Pour leur deuxième année d'existence, les Prix Les Inrockuptibles proposent une nouvelle sélection de parutions de la rentrée, en ne se limitant pas au roman français ou au roman étranger. Essais, BD et premiers romans sont ainsi mis en lumière. 50 titres font partie de ces premières sélections...
06/09/2021 - 16:28
La revue Les Inrockuptibles, ou Les Inrocks, a remis pour la première fois de son histoire des prix littéraires, en cette rentrée 2020. Le prix du roman ou récit littéraire français a été partagé entre Constance Debré, pour Love Me Tender (Flammarion) et Éric Reinhardt pour Comédies françaises (Gallimard). Le reste du palmarès réserve d'autres surprises...
17/11/2020 - 11:13
Pour la première fois de son histoire, la revue Les Inrocks (ou Les Inrockuptibles, pour les plus anciens fidèles) remettra ses prix littéraires, à l'occasion de cette rentrée 2020. Un peu moins d'ouvrages, donc, dans chacune des quatre catégories : roman ou récit littéraire français et étranger, premier roman ou premier récit littéraire et enfin essai.
04/11/2020 - 12:41
Le 17 novembre marquera la remise des premiers prix littéraires du magazine Les Inrockuptibles, décernés dans plusieurs catégories : romans français et étrangers, BD, essai et premier roman. Créée en 1986, la revue du banquier Matthieu Pigasse assure que ces récompenses, remises par la rédaction, constituent une « suite cohérente et évidente à notre travail critique, journalistique ».
16/10/2020 - 09:02