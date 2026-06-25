Marché du livre : 2025, l’équilibre sous tension

Le chiffre d’affaires des éditeurs français recule légèrement en 2025, à 2,883 milliards d’euros, tandis que les ventes passent sous les 420 millions d’exemplaires. Derrière cette baisse contenue, les données du Syndicat national de l’édition dessinent un marché plus sélectif : moins de nouveautés, davantage de réimpressions, une littérature en hausse, un manga en retrait et des échanges internationaux aux dynamiques contradictoires.
Le chiffre d’affaires des éditeurs français recule légèrement en 2025, à 2,883 milliards d’euros, tandis que les ventes passent sous les 420 millions d’exemplaires. Derrière cette baisse contenue, les données du Syndicat national de l’édition dessinent un marché plus sélectif : moins de nouveautés, davantage de réimpressions, une littérature en hausse, un manga en retrait et des échanges internationaux aux dynamiques contradictoires.
DOSSIER - Le marché du livre en France : 2024, une année difficile
Le marché du livre conserve ses repères, tout en resserrant ses lignes. En 2025, le chiffre d’affaires des éditeurs atteint 2,883 milliards d’euros, contre 2,902 milliards un an plus tôt, soit un recul de 0,6 %. Les volumes diminuent plus nettement : 419,6 millions d’exemplaires ont été vendus, contre 426 millions en 2024.
Le décalage avec 2019 reste parlant. Le marché demeure supérieur de 2,8 % en valeur à son niveau d’avant-pandémie, mais inférieur de 3,6 % en volume. Dans le même temps, l’Insee relève une hausse de 1 % du prix des livres. Les droits d’auteur portés en charge progressent de 4,3 %, à 543,8 millions d’euros, et représentent désormais 11,7 % du chiffre d’affaires hors taxe des maisons de l’échantillon.
Ce dossier revient sur les lignes de force de cette année 2025 : l’économie des maisons d’édition, le recul durable des nouveautés, les évolutions des circuits de vente, le rôle du fonds, les secteurs qui tirent le marché et les contrastes d’une présence française toujours forte à l’export.
Crédits photo : ville d'Alès - ActuaLitté, CC BY SA 4.0
Dans un marché du livre en repli, la littérature affiche en 2025 une croissance de 4,7 %, à 694,6 M€ de chiffre d’affaires. Le poche progresse aussi, à 429 M€, grâce à la fiction générale, aux titres de fonds et à la poussée du thriller. Le phénomène Freida McFadden cristallise cette dynamique, sans effacer le recul général des volumes.
25/06/2026 - 16:40
Bandes dessinées, comics et mangas ont généré 419 M€ en 2025, mais perdent 5 % sur un an. L’édition jeunesse recule de 3 %, à 359,6 M€. Astérix, One Piece, Harry Potter ou Hunger Games maintiennent des points hauts de vente ; ils ne compensent plus le tassement du manga, de l’éveil et du documentaire jeunesse.
25/06/2026 - 16:35
L’enseignement scolaire et les documents, actualité et essais figurent parmi les rares catégories en croissance en 2025. Le premier progresse de 8,2 %, à 315,9 M€, sous l’effet des réformes de programmes. Le second gagne 5,9 %, à 106,2 M€, porté par des livres directement liés à la séquence politique française et internationale.
25/06/2026 - 16:31
Les grandes surfaces spécialisées réalisent 29,8 % des ventes de livres imprimés neufs en 2025, contre 25,7 % pour les librairies, dont la part recule de 1,1 point. Les sites marchands et librairies en ligne suivent avec 20,1 %. Cette répartition, fondée sur les données Kantar reprises par le SNE, décrit les lieux d’achat des lecteurs ; elle ne mesure ni les marges ni la santé économique des commerces.
25/06/2026 - 14:42
La production éditoriale des nouveautés baisse très légèrement, pour la quatrième année consécutive, pour se « limiter » à 247,4 millions d'exemplaires produits en 2025, renseignent les chiffres de l'édition partagés par le Syndicat national de l'édition (SNE). Mais la forte hausse des réimpressions fait basculer l'année passée dans la croissance, avec 453,6 millions d'exemplaires produits au total, contre 449,5 millions en 2024.
25/06/2026 - 13:22
Les éditeurs français ont réalisé 2,883 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2025, en baisse de 0,6 % sur un an. Le recul des exemplaires vendus, à 419,6 millions (-1,5 %), prolonge une érosion désormais installée. Les données du Syndicat national de l’édition dessinent un secteur qui resserre sa production, mise davantage sur le fonds et voit les droits d’auteur portés en charge progresser malgré le tassement de l’activité.
25/06/2026 - 13:03