Marché du livre : 2025, l’équilibre sous tension

Le chiffre d’affaires des éditeurs français recule légèrement en 2025, à 2,883 milliards d’euros, tandis que les ventes passent sous les 420 millions d’exemplaires. Derrière cette baisse contenue, les données du Syndicat national de l’édition dessinent un marché plus sélectif : moins de nouveautés, davantage de réimpressions, une littérature en hausse, un manga en retrait et des échanges internationaux aux dynamiques contradictoires.

Le chiffre d’affaires des éditeurs français recule légèrement en 2025, à 2,883 milliards d’euros, tandis que les ventes passent sous les 420 millions d’exemplaires. Derrière cette baisse contenue, les données du Syndicat national de l’édition dessinent un marché plus sélectif : moins de nouveautés, davantage de réimpressions, une littérature en hausse, un manga en retrait et des échanges internationaux aux dynamiques contradictoires.

DOSSIER - Le marché du livre en France : 2024, une année difficile

Le marché du livre conserve ses repères, tout en resserrant ses lignes. En 2025, le chiffre d’affaires des éditeurs atteint 2,883 milliards d’euros, contre 2,902 milliards un an plus tôt, soit un recul de 0,6 %. Les volumes diminuent plus nettement : 419,6 millions d’exemplaires ont été vendus, contre 426 millions en 2024.

Le décalage avec 2019 reste parlant. Le marché demeure supérieur de 2,8 % en valeur à son niveau d’avant-pandémie, mais inférieur de 3,6 % en volume. Dans le même temps, l’Insee relève une hausse de 1 % du prix des livres. Les droits d’auteur portés en charge progressent de 4,3 %, à 543,8 millions d’euros, et représentent désormais 11,7 % du chiffre d’affaires hors taxe des maisons de l’échantillon.

Ce dossier revient sur les lignes de force de cette année 2025 : l’économie des maisons d’édition, le recul durable des nouveautés, les évolutions des circuits de vente, le rôle du fonds, les secteurs qui tirent le marché et les contrastes d’une présence française toujours forte à l’export.

Crédits photo : ville d'Alès - ActuaLitté, CC BY SA 4.0