Un été dans les pages : Claire Norton en huit romans, podcasts et confidences

L’été dans les pages, avec Claire Norton est une série de huit podcasts conçue comme une traversée chronologique de l’œuvre de la romancière. Chaque épisode prend appui sur un titre, du premier roman, En ton âme et conscience, paru en 2018, jusqu’aux Enracinés, premier tome d’une nouvelle fresque annoncé pour le 13 août 2026.

Le projet ne se limite pas à accompagner la parution d’un livre : il propose de relire une trajectoire littéraire. Pendant deux mois, Claire Norton revient sur les personnages, les dilemmes, les blessures et les élans qui traversent ses romans. Le fil rouge est celui d’une œuvre bâtie autour des moments où une existence bascule : une disparition, une faute, une relation d’emprise, un deuil, une transmission empêchée, un secret familial ou l’attachement à une terre.

L’ambition est d’offrir à l’auditeur une expérience de lecture augmentée : non pas résumer les intrigues, mais éclairer ce qui les met en mouvement, comprendre comment se construit une œuvre romanesque et donner envie de découvrir, ou de retrouver, chacun des livres.

Le format s’inscrit dans le projet annoncé par ActuaLitté : huit romans parcourus dans l’ordre de leur publication, avec une attention particulière à la culpabilité, à l’amitié, à l’aide, à l’emprise, à la transmission, à l’amour, au pardon et à la mémoire familiale.

Raconter ce qui brise, regarder ce qui relève

Depuis En ton âme et conscience, Claire Norton construit des récits où l’intime est soumis à l’épreuve. Ses personnages n’évoluent pas dans des drames abstraits : ils doivent décider, se taire, quitter, protéger, réparer ou renoncer. Cette écriture de la bascule donne à la série sa cohérence narrative.

Le podcast cherchera moins à interroger l’autrice sur le simple « sujet » de ses romans qu’à faire émerger les questions qui les traversent : comment un personnage porte-t-il la culpabilité ? Que devient une amitié lorsqu’elle se construit sur un secret ? Jusqu’où peut aller la volonté de protéger ceux que l’on aime ? Une blessure peut-elle devenir un point de départ ? Que transmet-on malgré soi ?

À travers cette conversation au long cours, l’émission dessine le portrait d’une romancière attentive aux liens familiaux, amicaux et amoureux, mais aussi aux fractures qui les rendent nécessaires. Le principe éditorial est simple : un livre, une émotion centrale, une question littéraire et humaine.

À l'heure où les lancements éditoriaux privilégient souvent l’actualité immédiate, L’été dans les pages propose de faire vivre le fonds : les sept premiers romans deviennent les étapes d’une même histoire d’écriture, dont Les Enracinés constitue à la fois un aboutissement et une ouverture.

Et en cette période estivale qui débute, pourquoi pas un rendez-vous régulier en compagnie de la romancière, pour accompagner les lecteurs dans leurs vacances ?

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0