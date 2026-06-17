À Rennes, les bibliothécaires se retrouvent autour de l'hospitalité

L'Association des Bibliothécaires de France organise, du 17 au 19 juin, son 71e congrès annuel, centré sur la notion d'hospitalité. À Rennes, les professionnel·les de la lecture publique exploreront cette notion, ce qu'elle signifie pour la pratique du métier comme pour les services ou l'organisation des établissements.

À l'occasion de son 71e congrès annuel, qui se déroule à Rennes, l'Association des Bibliothécaires de France (ABF) a choisi un sujet fédérateur, l'hospitalité. Une notion qui réunit les métiers de la lecture publique et de la documentation, soucieux de proposer des espaces et des services ouverts à tous et toutes.

Mais cette qualité centrale des établissements tend à être mise à l'épreuve par des logiques de repli, de conflictualité, qui peuvent s'installer au sein de la société. Les bibliothécaires ont alors à cœur d'offrir des espaces préservés de ces logiques d'exclusion, de ségrégation de certains publics.

Conférences, tables rondes et autres ateliers viendront rythmer ce congrès annuel de l'organisation, sans oublier un salon professionnel qui permet aux bibliothécaires et médiathécaires de rencontrer différents partenaires.

Illustration : Affiche de Fabien Toulmé pour l'ABF