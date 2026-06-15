Les romans de la rentrée littéraire 2026

Dès le 19 août, les tables des librairies accueilleront les premiers titres de la rentrée littéraire 2026. Retours d’auteurs attendus, premiers romans, traductions et récits historiques composent une saison déjà très politique, attentive aux violences, aux mémoires et aux fractures contemporaines. Le décompte complet manque encore, mais les maisons dessinent une rentrée dense, qui place la littérature au plus près du réel.
La rentrée littéraire française reprendra son rythme serré à partir de la deuxième quinzaine d’août. Les premiers programmes publics confirment l’ampleur d’une séquence qui associe grands noms, nouvelles voix et littératures traduites, tandis que les maisons préparent déjà leur parcours entre services de presse, rencontres en librairie, premières sélections et prix d’automne.
À ce stade, mieux vaut éviter les totaux péremptoires. Les catalogues continuent de s’étoffer jusqu’à l’été et les périmètres varient selon les diffuseurs : romans français, textes étrangers, premiers livres, poches ou essais.
Cette prudence statistique n’empêche pas de percevoir une saison fournie. Une première analyse proposée par ActuaLitté sur 277 romans français et étrangers fait ressortir une littérature saisie par les conflits, les déplacements, les silences familiaux, les violences faites aux femmes, les héritages coloniaux et les inquiétudes écologiques. L’intime ne s’en détache jamais vraiment : il devient l’un des lieux où l’Histoire continue de produire ses effets.
La rentrée 2026 inscrit fortement les destins individuels dans des passés qui demeurent ouverts. La Seconde Guerre mondiale, l’Algérie coloniale, le Rwanda, le Liban ou l’Ukraine alimentent des fictions où le récit familial devient aussi une enquête sur les documents, les absences et la transmission.
La densité de l’offre intervient dans un contexte de pratiques de lecture en progression. Selon le baromètre 2026 du Syndicat national de l’édition, de la Sofia et de la SGDL, 79 % des 15-80 ans avaient lu au moins un livre en 2025, contre 74 % en 2023. La hausse repose surtout sur les petits lecteurs, c’est-à-dire ceux qui lisent moins de cinq livres par an.
La rentrée littéraire 2026 commence donc sous le signe d’une double exigence : faire exister chaque livre dans une abondance éditoriale considérable, et élargir concrètement les conditions de son accès.
Les listes de prix, à partir de septembre, réorganiseront cette géographie. Avant ce tri annuel, les premières parutions installent déjà un constat : les romanciers n’attendent plus que le réel se stabilise pour s’en emparer.
Vous retrouverez dans ce dossier toutes les avant-critiques et des extraits en avant-première, pour mieux anticiper vos lectures, vos découvertes... et ne pas bouder le plaisir de grandes rencontres
Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0
À travers les souvenirs de Hans, camarade d’Hellmut Quandt, Nora Bossong remonte l’Allemagne des années 1920 jusqu’à l’effondrement du Reich. Magda Quandt apparaît d’abord dans une villa de Babelsberg, jeune épouse observée par un adolescent fasciné par le prestige de la famille. Traduit par Rose Labourie, Ce que nous sommes, publié aux Escales, installe l’Histoire dans les gestes ordinaires, les silences et les arrangements d’une société qui bascule. L'horreur à venir, ce 27 août.
19/06/2026 - 11:24
Adopté à huit ans par un couple de Beaunois, Arun découvre le vin dans le restaurant familial avant que son palais prodigieux ne bouleverse l’univers des grands crus, où les noms de domaine valent des fortunes. Un procès plane déjà sur son destin. Publié chez Gallimard, Le Palais mêle chronique bourguignonne, roman d’apprentissage et trouble de l’authenticité, avec un plaisir de raconter franchement contagieux et une énergie de feuilleton irrésistible. À déguster le 20 août.
19/06/2026 - 10:59
En 1948, Aïda et sa famille sont contraints de quitter leur village de Palestine. Commence l’exil : du camp de Baalbek à Beyrouth. Comment recréer les liens perdus quand le quotidien d’Aïda est marqué par l’absence d’un mari distant ? Quand la ville lui demeure étrangère ? Quand la solitude est telle que ses enfants sont obligés de s’occuper d’elle, au prix de leurs libertés ?
19/06/2026 - 09:00
Au Stanhope Plaza, palace new-yorkais où sa mère a choisi d’habiter, Mila rêve de partir sans réussir à franchir le seuil. Entre June, femme d’affaires qui gouverne par l’argent, et Lupita, nounou colombienne devenue son appui, elle s’invente des scénarios démesurés. Aux éditions Au diable vauvert, Le Bruit du melon qui explose est un roman d’apprentissage baroque, drôle et douloureux, sur les familles que l’on fabrique pour survivre. Gare aux éclaboussures, attendues pour le 27 août.
18/06/2026 - 13:16
À la Haute-Île, hôpital psychiatrique de Seine-Saint-Denis, plusieurs enfants s’effondrent après le goûter. L’enquête menée par une jeune policière croise bientôt la vie d’une famille installée dans l’enceinte de l’établissement et les archives de Camille Claudel. Publié aux éditions La Tribu, Les agitées compose un récit d’atmosphère où le passé asilaire imprègne chaque détail du présent, de la maison des étangs à la crèche. Une douce folie à venir le 19 août.
18/06/2026 - 13:15
Waldo revient sur la presqu’île à l’invitation de sa mère, Diane Schnabel, écrivaine célèbre. Dans la maison achetée au lendemain de son premier succès, elle organise une réception d’été fastueuse, comme un défi lancé au passé. Autrefois, du temps des jours « heureux », les étés se passaient à l’hôtel Wilberforce. Quatre enfants du même âge, Waldo et son frère Adam, Annabel et Olivia Wilberforce, couraient dans les dunes, se baignaient jusqu’à l’épuisement, grandissaient ensemble.
18/06/2026 - 09:00
Naples, 1974. Andrea, passionné d’art, inaugure sa première galerie. Il a fait venir une jeune artiste de vingt-sept ans, Marina Abramović, qui l’avait stupéfié lors d’une performance à Belgrade. Marina incarne le corps communiste qui a grandi sous Tito.
18/06/2026 - 07:00
Un vieux batik signé Daouda rouvre l’histoire d’Émeline, de Gilles et d’Everett, entre Ouagadougou, mémoire familiale et violences enfouies. Avec Désir des hommes, Annie Ferret compose un roman ample sur la filiation, le deuil, l’emprise, la paternité et la force des femmes. La figure du devin relie les récits, recueille les secrets et fait surgir ce que chacun croyait tenir à distance. Attendu pour le 20 août (très attendu).
17/06/2026 - 11:56
Dans La Punition, publié chez P.O.L, Arthur Dreyfus revient vers une scène de 2003 : un père transforme le coming out de son fils en faute, en choix, en condamnation. Le récit suit les effets de cette parole dans le corps, le désir, la honte et l’écriture. Cru, mobile, parfois vertigineux, le livre cherche une forme capable de traverser le trauma sans lui abandonner toute la vie. La sanction tombera le 20 août.
17/06/2026 - 11:55
« Pas de temps à perdre. Aujourd’hui, je meurs. » C’est par ces mots que, le 9 juin 1927, Victoria Woodhull annonce à son domestique Ménélas Daisastre, un jeune Marseillais traumatisé par la Grande Guerre, qu’elle entame la dernière journée de son existence. À quatre-vingt-huit ans, elle est coutumière des prédictions catastrophiques au manoir de Norton’s Park.
17/06/2026 - 09:00
Elles vivent dans une cabane isolée, au cœur de la forêt, là où rien ne peut les atteindre. À seize ans, l’adolescente ne connaît pas d’autre visage que celui de sa mère. Son monde se résume à quelques arpents de terre, ses jours sont rythmés par le passage des saisons et les rituels que Maya lui impose pour la protéger de la corruption qui guette de l’autre côté de la barrière.
17/06/2026 - 07:00
À Perm-36, ancien camp du Goulag, Catherine Dorion découvre une mémoire nue : des cellules, du froid, du silence, des morts, et la sensation physique d’un avertissement. De cette visite à l’année 2025, Le courage et la joie relie les récits du totalitarisme, la montée des autoritarismes contemporains et les mécanismes psychiques qui désarment les sociétés démocratiques. À paraître le 21 août.
16/06/2026 - 11:26
Au réveil, les Palestiniens ont disparu. Mais les maisons, les téléphones, les rues, les noms anciens et les cahiers restent là. Dans Le Livre de la disparition, Ibtisam Azem transforme cette hypothèse sidérante en roman de mémoire et d’effacement. Entre le cahier rouge d’Alaa, Palestinien de Jaffa, et le regard d’Ariel, journaliste israélien, l’absence devient une présence impossible à contenir. Apparition, le 26 août.
16/06/2026 - 10:36
En 1947, Margherita Sarfatti est de retour dans sa villa du lac de Côme après la guerre et son exil provoqué par les lois raciales. Elle retrouve un décor presque intact, mais hanté par les fantômes du fascisme, de son fils mort au front et de son ancien amant, Benito Mussolini.
16/06/2026 - 09:00
Depuis vingt ans, Sofia, Roumaine d’une soixantaine d’années, vit dans un camping en Espagne. Elle dort dans une caravane, travaille à la réception jusqu’à l’épuisement, et se heurte chaque jour à une langue qui la trahit, ce qui lui rappelle sans cesse qu’elle n’est qu’une étrangère de passage. Partie pour offrir un avenir à son fils Robert et à son père restés en Roumanie, elle découvre, au seuil de la retraite, que tout ce qu’elle a sacrifié – argent, temps, présence – s’est effondré.
16/06/2026 - 08:00
1968, Porto Rico. En épousant Peter, un séduisant Américain d’origine irlandaise, Rafaela s’efforce d’étouffer les doutes qui l’assaillent. Pour cette jeune femme hantée par la faillite financière de ses parents et par son amour caché envers le fils de sa gouvernante, quitter son île natale apparaît comme un possible renouveau.
16/06/2026 - 07:00
La grande fête annuelle de la librairie démarrera fin août comme chaque année, avec son lot de romans, les premiers, les francophones, les traductions. Si 277 romans de cette rentrée ont été utilisés pour amorcer la tendance 2026, aucun n'a été blessé (certains furent blessants...). Et s'impose d'emblée un constat : la littérature prend le présent à bras-le-corps, sans distance ni précaution.
15/06/2026 - 11:28
Rien ne se dépose vraiment dans Lait cru : ni le froid, ni la faim, ni les odeurs, ni les bêtes. Depuis une chambre de soin où l’écriture le ramène vers son passé, le narrateur de Steve Poutré rouvre son enfance dans une ferme des Cantons-de-l’Est. Le roman avance par fragments sensoriels, entre rudesse agricole, vertige mental et violence familiale, sans folklore ni nostalgie. À surveiller, dès le 20 août.
15/06/2026 - 10:51
Un procès inventé, mais nécessaire, ouvre Ceux qui nous frappent sur une question que le droit peine à saisir : comment juger une violence qui ne laisse pas toujours de traces visibles ? Dans la salle 403 du tribunal de Rennes, Anaïs Llobet confronte la mort de Sara Messina, boxeuse disparue, aux récits de ceux qui prétendent la comprendre, l’aimer, la défendre ou l’expliquer. Un roman judiciaire tendu, précis, traversé par la colère et le doute. Ouverture, le 26 août.
15/06/2026 - 10:45
26 mars 1962. Une semaine après la signature des accords d’Évian, l’armée et l’OAS s’affrontent à Bab El Oued, quartier populaire d’Alger soumis à un blocus total. Le temps d’une journée, six personnages vont être précipités dans le crépuscule de l’Algérie française.
14/06/2026 - 09:00
Élisheva, dite Éli, est la petite dernière d’une famille de réfugiés argentins installés à Paris dans le quartier du canal Saint-Martin à la fin des années 1970. Début 2000, Éli a 15 ans. Elle vient de redoubler sa seconde après une année chaotique.
14/06/2026 - 08:00
Jennifer a une vie qui la satisfait quand, au détour d’une panne de clavier d’ordinateur, une phrase surgit, inachevée, qui fait déraper l’apparente logique de son existence : « Devant Autant en emporte le vent, Vivien Leigh et Clark Gable vont s’embrasser quand quelqu’un appuie sur pause et ». Et rien. Un blanc après ce et qui envahit la page, troue sa mémoire. Jennifer se lance alors dans une enquête hilarante et inquiétante.
14/06/2026 - 07:00
Pierric Bailly livre un roman noir d’aventures, entre le Vercors et le Jura, mais aussi le Mexique et l’Afrique. Tout commence à la fin des années 1980, par l’amitié entre deux couples de frères et sœurs, dès l’école primaire. Un coup de feu retentit une nuit d’avril 1998. Pascal, le père de Paloma et Leo, est retrouvé mort avec une balle dans la tête. Les enfants, eux, se sont volatilisés. Leurs amis, Cédric et Delphine, sont bouleversés.
13/06/2026 - 09:00
Dans Ainsi la Cour décide, Caroline Knecht propose le décorticage d’une institution : la Cour nationale du droit d’asile, là où s’expriment chaque jour des récits d’exil et de survie. Par courts chapitres où se mêlent narration et collage, il met au jour la mécanique judiciaire, révélant comment l’institution écoute, classe – et ce qu’elle ne peut entendre. Le texte fait ainsi apparaître la géométrie politique du droit d’asile et sa sourde violence.
13/06/2026 - 08:00
Avant « Make America Great Again », il y a eu « Make America Great » ou tout comme : c’est en effet pour rendre le pays plus puissant et son peuple plus performant que certains États ont, durant la première moitié du XXe siècle, encouragé des recherches en vue « d’améliorer la race » et promulgué des lois eugénistes..
13/06/2026 - 07:00