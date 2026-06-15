Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les romans de la rentrée littéraire 2026
Dossiers

Les romans de la rentrée littéraire 2026

Dès le 19 août, les tables des librairies accueilleront les premiers titres de la rentrée littéraire 2026. Retours d’auteurs attendus, premiers romans, traductions et récits historiques composent une saison déjà très politique, attentive aux violences, aux mémoires et aux fractures contemporaines. Le décompte complet manque encore, mais les maisons dessinent une rentrée dense, qui place la littérature au plus près du réel.

Le 15/06/2026

Le

15/06/2026

0

Partages

Partager ce dossier sur Bluesky Partager ce dossier sur Mastodon Partager ce dossier sur Linkedin Partager ce dossier par Mail
ActuaLitté

La rentrée littéraire française reprendra son rythme serré à partir de la deuxième quinzaine d’août. Les premiers programmes publics confirment l’ampleur d’une séquence qui associe grands noms, nouvelles voix et littératures traduites, tandis que les maisons préparent déjà leur parcours entre services de presse, rencontres en librairie, premières sélections et prix d’automne.

À ce stade, mieux vaut éviter les totaux péremptoires. Les catalogues continuent de s’étoffer jusqu’à l’été et les périmètres varient selon les diffuseurs : romans français, textes étrangers, premiers livres, poches ou essais.

Mémoires collectives, guerres proches et histoires inachevées

Cette prudence statistique n’empêche pas de percevoir une saison fournie. Une première analyse proposée par ActuaLitté sur 277 romans français et étrangers fait ressortir une littérature saisie par les conflits, les déplacements, les silences familiaux, les violences faites aux femmes, les héritages coloniaux et les inquiétudes écologiques. L’intime ne s’en détache jamais vraiment : il devient l’un des lieux où l’Histoire continue de produire ses effets.

La rentrée 2026 inscrit fortement les destins individuels dans des passés qui demeurent ouverts. La Seconde Guerre mondiale, l’Algérie coloniale, le Rwanda, le Liban ou l’Ukraine alimentent des fictions où le récit familial devient aussi une enquête sur les documents, les absences et la transmission.

Une rentrée sous pression, face à des lecteurs plus nombreux

La densité de l’offre intervient dans un contexte de pratiques de lecture en progression. Selon le baromètre 2026 du Syndicat national de l’édition, de la Sofia et de la SGDL, 79 % des 15-80 ans avaient lu au moins un livre en 2025, contre 74 % en 2023. La hausse repose surtout sur les petits lecteurs, c’est-à-dire ceux qui lisent moins de cinq livres par an.

La rentrée littéraire 2026 commence donc sous le signe d’une double exigence : faire exister chaque livre dans une abondance éditoriale considérable, et élargir concrètement les conditions de son accès.

Les listes de prix, à partir de septembre, réorganiseront cette géographie. Avant ce tri annuel, les premières parutions installent déjà un constat : les romanciers n’attendent plus que le réel se stabilise pour s’en emparer.

Vous retrouverez dans ce dossier toutes les avant-critiques et des extraits en avant-première, pour mieux anticiper vos lectures, vos découvertes... et ne pas bouder le plaisir de grandes rencontres

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

 

Articles

ActuaLitté

Ce que nous sommes : Nora Bossong raconte l’Allemagne avant Goebbels et l’abîme

À travers les souvenirs de Hans, camarade d’Hellmut Quandt, Nora Bossong remonte l’Allemagne des années 1920 jusqu’à l’effondrement du Reich. Magda Quandt apparaît d’abord dans une villa de Babelsberg, jeune épouse observée par un adolescent fasciné par le prestige de la famille. Traduit par Rose Labourie, Ce que nous sommes, publié aux Escales, installe l’Histoire dans les gestes ordinaires, les silences et les arrangements d’une société qui bascule. L'horreur à venir, ce 27 août.

19/06/2026 - 11:24
ActuaLitté

Le Palais : quand François-Henri Désérable fait du vin une grande aventure romanesque

Adopté à huit ans par un couple de Beaunois, Arun découvre le vin dans le restaurant familial avant que son palais prodigieux ne bouleverse l’univers des grands crus, où les noms de domaine valent des fortunes. Un procès plane déjà sur son destin. Publié chez Gallimard, Le Palais mêle chronique bourguignonne, roman d’apprentissage et trouble de l’authenticité, avec un plaisir de raconter franchement contagieux et une énergie de feuilleton irrésistible. À déguster le 20 août.

19/06/2026 - 10:59
ActuaLitté

À Beyrouth, l’exil palestinien devient une prison familiale

En 1948, Aïda et sa famille sont contraints de quitter leur village de Palestine. Commence l’exil : du camp de Baalbek à Beyrouth. Comment recréer les liens perdus quand le quotidien d’Aïda est marqué par l’absence d’un mari distant ? Quand la ville lui demeure étrangère ? Quand la solitude est telle que ses enfants sont obligés de s’occuper d’elle, au prix de leurs libertés ?

 

19/06/2026 - 09:00
ActuaLitté

Quatre cheminots face à l’événement qui dérègle leur monde

Dans la pampa, plaine couverte à perte de vue de champs de maïs, un train postal interminable, chargé de marchandises inutiles et de lettres sans destinataires, traverse des paysages envahis par le silence.

19/06/2026 - 08:00
ActuaLitté

Les adultes l’ont laissée devenir un spectacle

Femme devenue spectacle, Lolita B. a été exposée, scrutée, commentée, jugée. Derrière l’image, il y a pourtant une enfant qui n’a jamais quitté la pièce où tout a commencé.

19/06/2026 - 07:00
ActuaLitté

Une fille perdue dans un palace de New York et Le bruit du melon qui explose

Au Stanhope Plaza, palace new-yorkais où sa mère a choisi d’habiter, Mila rêve de partir sans réussir à franchir le seuil. Entre June, femme d’affaires qui gouverne par l’argent, et Lupita, nounou colombienne devenue son appui, elle s’invente des scénarios démesurés. Aux éditions Au diable vauvert, Le Bruit du melon qui explose est un roman d’apprentissage baroque, drôle et douloureux, sur les familles que l’on fabrique pour survivre. Gare aux éclaboussures, attendues pour le 27 août.

18/06/2026 - 13:16
ActuaLitté

Les Agitées : Camille Claudel dans le roman hanté de Camille Zabka

À la Haute-Île, hôpital psychiatrique de Seine-Saint-Denis, plusieurs enfants s’effondrent après le goûter. L’enquête menée par une jeune policière croise bientôt la vie d’une famille installée dans l’enceinte de l’établissement et les archives de Camille Claudel. Publié aux éditions La Tribu, Les agitées compose un récit d’atmosphère où le passé asilaire imprègne chaque détail du présent, de la maison des étangs à la crèche. Une douce folie à venir le 19 août.

18/06/2026 - 13:15
ActuaLitté

Julia Kerninon : quand les amis d’enfance se retrouvent face aux drames passés

Waldo revient sur la presqu’île à l’invitation de sa mère, Diane Schnabel, écrivaine célèbre. Dans la maison achetée au lendemain de son premier succès, elle organise une réception d’été fastueuse, comme un défi lancé au passé. Autrefois, du temps des jours « heureux », les étés se passaient à l’hôtel Wilberforce. Quatre enfants du même âge, Waldo et son frère Adam, Annabel et Olivia Wilberforce, couraient dans les dunes, se baignaient jusqu’à l’épuisement, grandissaient ensemble.

18/06/2026 - 09:00
ActuaLitté

Ceux qui creusent sous la frontière

Au cœur d'une ville divisée par un imposant mur frontalier, Héléna travaille pour une agence de rénovation. Elle répare des balcons, colmate des toitures et plonge momentanément dans l'intimité de ses clients. 

18/06/2026 - 08:00
ActuaLitté

Une expérience qui fait peur parce qu’elle est vraie

Naples, 1974. Andrea, passionné d’art, inaugure sa première galerie. Il a fait venir une jeune artiste de vingt-sept ans, Marina Abramović, qui l’avait stupéfié lors d’une performance à Belgrade. Marina incarne le corps communiste qui a grandi sous Tito.

18/06/2026 - 07:00
ActuaLitté

Annie Ferret sonde les secrets des pères dans Désir des hommes

Un vieux batik signé Daouda rouvre l’histoire d’Émeline, de Gilles et d’Everett, entre Ouagadougou, mémoire familiale et violences enfouies. Avec Désir des hommes, Annie Ferret compose un roman ample sur la filiation, le deuil, l’emprise, la paternité et la force des femmes. La figure du devin relie les récits, recueille les secrets et fait surgir ce que chacun croyait tenir à distance. Attendu pour le 20 août (très attendu).

17/06/2026 - 11:56
ActuaLitté

La Punition : un père, un fils, une parole impossible

Dans La Punition, publié chez P.O.L, Arthur Dreyfus revient vers une scène de 2003 : un père transforme le coming out de son fils en faute, en choix, en condamnation. Le récit suit les effets de cette parole dans le corps, le désir, la honte et l’écriture. Cru, mobile, parfois vertigineux, le livre cherche une forme capable de traverser le trauma sans lui abandonner toute la vie. La sanction tombera le 20 août.

17/06/2026 - 11:55
ActuaLitté

L’ex-candidate à la Maison-Blanche met le manoir en crise

« Pas de temps à perdre. Aujourd’hui, je meurs. » C’est par ces mots que, le 9 juin 1927, Victoria Woodhull annonce à son domestique Ménélas Daisastre, un jeune Marseillais traumatisé par la Grande Guerre, qu’elle entame la dernière journée de son existence. À quatre-vingt-huit ans, elle est coutumière des prédictions catastrophiques au manoir de Norton’s Park.

17/06/2026 - 09:00
ActuaLitté

Trois vies liées par le désir de réussir autrement

Thessa écrit une longue lettre à Blue, la fille de son amie de toujours, Jypsi. Il est temps de lui révéler comment est arrivée la tragédie qui a infléchi le cours de leurs vies.

17/06/2026 - 08:00
ActuaLitté

Un premier roman salué par Amélie Nothomb

Elles vivent dans une cabane isolée, au cœur de la forêt, là où rien ne peut les atteindre. À seize ans, l’adolescente ne connaît pas d’autre visage que celui de sa mère. Son monde se résume à quelques arpents de terre, ses jours sont rythmés par le passage des saisons et les rituels que Maya lui impose pour la protéger de la corruption qui guette de l’autre côté de la barrière.

17/06/2026 - 07:00
ActuaLitté

Résister quand l’histoire accélère : une boussole face au fascisme

À Perm-36, ancien camp du Goulag, Catherine Dorion découvre une mémoire nue : des cellules, du froid, du silence, des morts, et la sensation physique d’un avertissement. De cette visite à l’année 2025, Le courage et la joie relie les récits du totalitarisme, la montée des autoritarismes contemporains et les mécanismes psychiques qui désarment les sociétés démocratiques. À paraître le 21 août.

16/06/2026 - 11:26
ActuaLitté

Ibtisam Azem imagine un matin sans Palestiniens

Au réveil, les Palestiniens ont disparu. Mais les maisons, les téléphones, les rues, les noms anciens et les cahiers restent là. Dans Le Livre de la disparition, Ibtisam Azem transforme cette hypothèse sidérante en roman de mémoire et d’effacement. Entre le cahier rouge d’Alaa, Palestinien de Jaffa, et le regard d’Ariel, journaliste israélien, l’absence devient une présence impossible à contenir. Apparition, le 26 août.

16/06/2026 - 10:36
ActuaLitté

La maîtresse juive de Mussolini

En 1947, Margherita Sarfatti est de retour dans sa villa du lac de Côme après la guerre et son exil provoqué par les lois raciales. Elle retrouve un décor presque intact, mais hanté par les fantômes du fascisme, de son fils mort au front et de son ancien amant, Benito Mussolini.

16/06/2026 - 09:00
ActuaLitté

Une vie en caravane, loin de la maison promise

Depuis vingt ans, Sofia, Roumaine d’une soixantaine d’années, vit dans un camping en Espagne. Elle dort dans une caravane, travaille à la réception jusqu’à l’épuisement, et se heurte chaque jour à une langue qui la trahit, ce qui lui rappelle sans cesse qu’elle n’est qu’une étrangère de passage. Partie pour offrir un avenir à son fils Robert et à son père restés en Roumanie, elle découvre, au seuil de la retraite, que tout ce qu’elle a sacrifié – argent, temps, présence – s’est effondré.

16/06/2026 - 08:00
ActuaLitté

Une famille portoricaine prise entre deux pays

1968, Porto Rico. En épousant Peter, un séduisant Américain d’origine irlandaise, Rafaela s’efforce d’étouffer les doutes qui l’assaillent. Pour cette jeune femme hantée par la faillite financière de ses parents et par son amour caché envers le fils de sa gouvernante, quitter son île natale apparaît comme un possible renouveau. 

16/06/2026 - 07:00
ActuaLitté

Rentrée littéraire 2026 : les grandes tendances des romans français et étrangers

La grande fête annuelle de la librairie démarrera fin août comme chaque année, avec son lot de romans, les premiers, les francophones, les traductions. Si 277 romans de cette rentrée ont été utilisés pour amorcer la tendance 2026, aucun n'a été blessé (certains furent blessants...). Et s'impose d'emblée un constat : la littérature prend le présent à bras-le-corps, sans distance ni précaution.

15/06/2026 - 11:28
ActuaLitté

Quand l’enfance à la ferme se change en cauchemar, Lait cru

Rien ne se dépose vraiment dans Lait cru : ni le froid, ni la faim, ni les odeurs, ni les bêtes. Depuis une chambre de soin où l’écriture le ramène vers son passé, le narrateur de Steve Poutré rouvre son enfance dans une ferme des Cantons-de-l’Est. Le roman avance par fragments sensoriels, entre rudesse agricole, vertige mental et violence familiale, sans folklore ni nostalgie. À surveiller, dès le 20 août.

15/06/2026 - 10:51
ActuaLitté

Ceux qui nous frappent : la violence invisible mise au procès

Un procès inventé, mais nécessaire, ouvre Ceux qui nous frappent sur une question que le droit peine à saisir : comment juger une violence qui ne laisse pas toujours de traces visibles ? Dans la salle 403 du tribunal de Rennes, Anaïs Llobet confronte la mort de Sara Messina, boxeuse disparue, aux récits de ceux qui prétendent la comprendre, l’aimer, la défendre ou l’expliquer. Un roman judiciaire tendu, précis, traversé par la colère et le doute. Ouverture, le 26 août.

15/06/2026 - 10:45
ActuaLitté

Reconnaître le fascisme avant qu’il ne soit trop tard

Alors que des personnalités autoritaires se hissent partout au pouvoir et que les discours de haine se multiplient, nous assistons impuissants à la montée de l’anxiété et nous nous y habituons. Nous vaquons à nos occupations. 

15/06/2026 - 08:00
ActuaLitté

Le jour où les civils ont marché vers les soldats

26 mars 1962. Une semaine après la signature des accords d’Évian, l’armée et l’OAS s’affrontent à Bab El Oued, quartier populaire d’Alger soumis à un blocus total. Le temps d’une journée, six personnages vont être précipités dans le crépuscule de l’Algérie française.

14/06/2026 - 09:00
ActuaLitté

Une pensionnaire avec trop de choses à perdre

Élisheva, dite Éli, est la petite dernière d’une famille de réfugiés argentins installés à Paris dans le quartier du canal Saint-Martin à la fin des années 1970. Début 2000, Éli a 15 ans. Elle vient de redoubler sa seconde après une année chaotique.

14/06/2026 - 08:00
ActuaLitté

Quand une phrase inachevée dérange toute une vie

Jennifer a une vie qui la satisfait quand, au détour d’une panne de clavier d’ordinateur, une phrase surgit, inachevée, qui fait déraper l’apparente logique de son existence : « Devant Autant en emporte le vent, Vivien Leigh et Clark Gable vont s’embrasser quand quelqu’un appuie sur pause et ». Et rien. Un blanc après ce et qui envahit la page, troue sa mémoire. Jennifer se lance alors dans une enquête hilarante et inquiétante. 

14/06/2026 - 07:00
ActuaLitté

Deux disparitions, un meurtre, vingt-cinq ans de silence

Pierric Bailly livre un roman noir d’aventures, entre le Vercors et le Jura, mais aussi le Mexique et l’Afrique. Tout commence à la fin des années 1980, par l’amitié entre deux couples de frères et sœurs, dès l’école primaire. Un coup de feu retentit une nuit d’avril 1998. Pascal, le père de Paloma et Leo, est retrouvé mort avec une balle dans la tête. Les enfants, eux, se sont volatilisés. Leurs amis, Cédric et Delphine, sont bouleversés. 

13/06/2026 - 09:00
ActuaLitté

La violence ordinaire du droit d’asile

Dans Ainsi la Cour décide, Caroline Knecht propose le décorticage d’une institution : la Cour nationale du droit d’asile, là où s’expriment chaque jour des récits d’exil et de survie. Par courts chapitres où se mêlent narration et collage, il met au jour la mécanique judiciaire, révélant comment l’institution écoute, classe – et ce qu’elle ne peut entendre. Le texte fait ainsi apparaître la géométrie politique du droit d’asile et sa sourde violence.

13/06/2026 - 08:00
ActuaLitté

Comprendre le passé eugéniste Américain

Avant « Make America Great Again », il y a eu « Make America Great » ou tout comme : c’est en effet pour rendre le pays plus puissant et son peuple plus performant que certains États ont, durant la première moitié du XXe siècle, encouragé des recherches en vue « d’améliorer la race » et promulgué des lois eugénistes..

13/06/2026 - 07:00

Top Articles

Étienne Klein perd son doctorat après une enquête sur le plagiat de sa thèse “Je suis plus français que toi, parce que moi, j’ai choisi” : dans les allées de Passeurs de Livres Plagiat d'Étienne Klein : des excuses au règlement de comptes Lionnel Astier : “Tout ce qui leur restait, c’était la parole”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.